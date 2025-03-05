Tesla'dan Bir Ev Parasına Yeni Araç: Juniper Model Y

8 Mart 2025 Tesla için oldukça önemli bir gün olacak. Zira şirketin yeni aracı Juniper Model Y'nin teslimatları o gün başlıyor.

Tesla'nın Austin, Texas'taki Gigafactory'de hem de Fremont Kaliforniya'daki fabrikalarında gerçekleşecek olan teslimat töreni, yeni lansman serisinin müşterilerle buluşacağı ilk adım olacak. Yeni Model Y, daha akıcı bir sürüş deneyimi, sessiz bir kabin ve yenilenmiş ön-ark görünüm gibi geliştirmeler sunuyor.

Önceki Satış Rakamları: Ford Mustang'ı Solladı

Erken teslimatlar şimdiden başlamış gibi. Örneğin bir müşteri Ocak sonunda verdiği siparişi 3 Mart 2025 tarihinde teslim aldı. İlaveten yeni Model Y'nin ABD genelindeki Tesla mağazalarında, özellikle North Hollywood'daki servis merkezinde yer almaya başladığı bildiriliyor.

Önceki modeller arasında en çok satan elektrikli araç olan Model Y, 2024 yılında ABD pazarında 372.613 adet satarak öne geçmişti. Ford Mustang Mach-E ise 51.745 adetle ondan oldukça geride kalmıştı.

Şirketin CEO'su ve ünlü milyarder Elon Musk, dördüncü çeyrek 2024 kazanç görüşmelerinde bu yeni Model Y'ye geçişin büyük bir fabrika yeniden düzenlemesi olduğunu belirtti.

Yeni Model Y'nin lansman versiyonunu alan müşteriler, Gigafactory Texas'ta gerçekleştirilecek teslimat töreninde bu modelin ilk sahibi olacak. Ayrıca yeni Model Y üzerinde sınırlı bir Full Self Driving test sürüşü yapıldı ve bu denemelerde, aracın Waymo'nun sürücüsüz taksi hizmetine yaklaştığı gözlemlendi.

Tesla Juniper Model Y Fiyatı

Fiyat konusuna gelince kapılar 59.990 dolardan aralanıyor. ABD federal vergi kredisi sayesinde bu fiyat 7.500 dolar düşerek 52.490 dolar seviyesine iniyor.

Avrupa pazarında bu modelin daha uygun fiyatlı versiyonları görücüye çıkacak. ABD'de ise daha ucuz versiyonlar piyasaya çıktığında fiyatların eski nesil Model Y'ye yakın bir yerlerde dönmesi ve rear-wheel drive model için 44.490 dolar civarında olması muhtemel.

Giga Berlin'in ortasından itibaren eski nesil Model Y'yi yavaş yavaş devreden çıkarıp Juniper üretimine geçeceği gelen bilgiler arasında.