RTÜK'ten Boykot Yapanlara Uyarı Geldi: Amacınıza Ulaşamayacaksınız

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, 2 Nisan için yapılan boykot çağrılarıyla ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Söz konusu boykot tartışmaları, son zamanlarda sosyal medya platformlarında büyük yankı getirmişti. Çağrılara yanıt veren ünlüler ve boykotları destekleyen kanallar, RTÜK'ün dikkatini çekmeye başladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya resen el koyarak hukuki süreci başlatırken, Ticaret Bakanı Ömer Bolat da boykot nedeniyle maddi kayba uğrayan işletmelerin tazminat davası açabileceğini ifade etti.

RTÜK Kanalları İzlemeye Başladı

Özellikle televizyon ve dijital platformlarda yapılan boykot çağrılarını mercek altına aldıklarını ifade eden Şahin, izleme ve değerlendirme uzmanlarının bu yayınları detaylı şekilde incelediğini söyledi. İncelemeler tamamlandıktan sonra boykot çağrılarını destekleyen kanallara ciddi yaptırımlar uygulanabilir.

Şahin, açıklamasında; Türkiye'nin medya yapısının korunacağını ve boykot gibi ülke ekonomisine zarar verme potansiyeli taşıyan çağrılara karşı sessiz kalmayacaklarına dair de vurgu yapmayı ihmal etmedi:

Bu tarz eylemler, Türkiye'nin istikrarını sarsmaya yönelik girişimlerdir. Toplumun birlik ve beraberliğini hedef alan manipülatif söylemler hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır.

Siz RTÜK bu açıklamasını haklı buluyor musunuz? Yorumlarda buluşalım.