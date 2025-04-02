RTÜK'ten Boykot Yapanlara Uyarı Geldi: Amacınıza Ulaşamayacaksınız
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, boykot çağrılarına yanıt verdi: Boykota destek veren yayınlar takip ediliyor, gereğinin yapılacağından emin olabilirsiniz.
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, 2 Nisan için yapılan boykot çağrılarıyla ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Söz konusu boykot tartışmaları, son zamanlarda sosyal medya platformlarında büyük yankı getirmişti. Çağrılara yanıt veren ünlüler ve boykotları destekleyen kanallar, RTÜK'ün dikkatini çekmeye başladı.
Apple, Türkiye'deki iPhone'lara Zam Yaptı: Fiyatlar 130 Bin TL'yi Aştı
Apple Türkiye, ülkemizde satılan iPhone ve Apple Watch gibi ürünlere zam yaptı. Peki Türkiye'de satılan en pahalı iPhone kaç TL oldu? İşte yeni fiyatlar!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya resen el koyarak hukuki süreci başlatırken, Ticaret Bakanı Ömer Bolat da boykot nedeniyle maddi kayba uğrayan işletmelerin tazminat davası açabileceğini ifade etti.
RTÜK Kanalları İzlemeye Başladı
Özellikle televizyon ve dijital platformlarda yapılan boykot çağrılarını mercek altına aldıklarını ifade eden Şahin, izleme ve değerlendirme uzmanlarının bu yayınları detaylı şekilde incelediğini söyledi. İncelemeler tamamlandıktan sonra boykot çağrılarını destekleyen kanallara ciddi yaptırımlar uygulanabilir.
Şahin, açıklamasında; Türkiye'nin medya yapısının korunacağını ve boykot gibi ülke ekonomisine zarar verme potansiyeli taşıyan çağrılara karşı sessiz kalmayacaklarına dair de vurgu yapmayı ihmal etmedi:
Bu tarz eylemler, Türkiye'nin istikrarını sarsmaya yönelik girişimlerdir. Toplumun birlik ve beraberliğini hedef alan manipülatif söylemler hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır.
Siz RTÜK bu açıklamasını haklı buluyor musunuz? Yorumlarda buluşalım.