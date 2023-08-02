RTÜK, Disney+ Hakkında İnceleme Başlattı!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Disney+ hakkında inceleme başlattı. Şahin, yaptığı açıklamada kamuoyuna yansıyan bilgilerden hareketle kuruluşun savunmasının alınmasına ve inceleme başlatılmasına karar verildiğini duyurdu.

RTÜK, Disney+ Hakkında İnceleme Başlatmasının Nedeni

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Disney + isimli dijital medya hizmet sağlayıcının yerli içerik olan 'Atatürk' dizisini platformunda yayınlamama kararı aldığına dair kamuoyuna yansıyan bilgilerden hareketle kuruluşun savunmasının alınmasına ve inceleme başlatılmasına karar verilmiştir" dedi.

RTÜK Başkanı Şahin, "Türkiye Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk en önemli toplumsal değerimizdir. Basına yansıyan Ermeni lobisi müdahalesi iddiaları titizlikle araştırılmaktadır. Kamuoyuna saygılarımla duyuruyorum" ifadelerini kullandı.

“Disney +” isimli dijital medya hizmet sağlayıcının yerli içerik olan “Atatürk” dizisini platformunda yayınlamama kararı aldığına dair kamuoyuna yansıyan bilgilerden hareketle kuruluşun savunmasının alınmasına ve inceleme başlatılmasına karar verilmiştir.



Türkiye… pic.twitter.com/rbk5TKrfBv — Ebubekir Şahin (@ebekirsahin) August 1, 2023

Birsen Altuntaş'ın iddiasına göre Atatürk dizisi, 29 Ekim 2023 tarihinde dijital yayın platformu Disney Plus yerine Fox TV kanalında ücretsiz olarak yayımlanacak. Bu kararın, yerli içeriklerle ilgili daha önce alınan kararla bağlantısı olup olmadığı bilinmiyor. Bu iddianın ardından Disney+'a tepkiler çığ gibi büyümüştü.

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