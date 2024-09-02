RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den YouTube Kanalları Açıklaması: "Lisans Almak Zorundalar"

RTÜK, Türkiye'deki dijital yayınlar üzerindeki denetimini her geçen gün artırıyor. Kısa süre önce sosyal medya ve YouTube'da yayınlanan sokak röportajları hakkında denetim açıklaması yapan kurumun başkanı Ebubekir Şahin, şimdi ise Youtube üzerinden haber yapanlar, program yapanlar RTÜK'ten lisans almak zorunda kalacaklar" dedi.

RTÜK, YouTube'da Haber Yapanları Radarına Aldı

Armağan Çağlayan'ın Ekol TV'de yayınlanan 'Sorgusuz Sualsiz' programına konuk olan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, YouTube kanalları hakkında konuştu. YouTube üzerinden yayın ve program yapan kurumların RTÜK denetimine tabi olduğunu belirten Şahin, "Lisans almak zorundalar" dedi.

Şahin'e göre birey değil kurumu temsil eden ve Youtube üzerinden haber yayını yapan kanallar RTÜK'ten lisans almak zorunda olacak. Ebubekir Şahin, bu lisansımn cüzi bir miktara satılacağını ve süresinin 10 yıl olacağını söyledi.

Bildiğiniz üzere Fatih Altaylı gibi ülkemizin önde gelen gazetecileri bir süredir geleneksel medya yerine YouTube üzerinden gazetecilik faaliyetlerini sürdürüyor. Bu sayede herhangi bir baskı altında kalmadan insanlara kendi düşüncelerini iletebiliyor.

Şahin ise bu kanalarrın denetim altında olmadığını ve bunun değişmesi gerektiğini ifade ediyor. RTÜK Başkanı konuyla ilgili baskı iddialarına ise "Kapatmak için değil, düzene sokmak için uğraşıyoruz." yanıt verdi. Ayrıca sokak röportajları sorulduğunda ise "İftira atamayacaklar, yanlış bilgi vermeyecekler." dedi.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce RTÜK'ün yeni kuralları YouTube üzerinde faaliyetlerini sürdüren bağımsız gazetecileri nasıl etkileyecek? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.