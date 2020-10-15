RTÜK'ten Son Dakika Spotify Açıklaması!

RTÜK, Spotify'a lisans başvurusu yapmadığı gerekçesiyle 72 saat süre vermişt. RTÜK tarafından Spotify hakkında yeni bir açıklama yapıldı. Spotify'ın yasal süre içerisinde müracaatını yapmış ve lisanslama süreçleriyle ilgili hazırlıkların başladığı bildirildi.

RTÜK'ten Spotify Açıklaması

RTÜK tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"Mevzuatımız gereği müzik alanında isteğe bağlı yayın hizmeti veren uluslararası bir kuruluş olan Spotify yasa süre içerisinde müracaatını yapmış ve lisanslama süreçleriyle ilgili hazırlıklar başlatmıştır. Gerek ulusal gerekse uluslararası medya kuruluşları ile daima yasal çerçevede yapıcı ve diyaloga açık bir iletişim yürüten üst kurulumuz bundan sonra da aynı tavrını korumaya devam edecektir. Görsel ve işitsel medyaya destek olmayı misyon edinen RTÜK, yayıncılara rehber olmayı daima sürdürecektir."

Sizler RTÜK'ün Spotify hakkında yapmış olduğu açıklama hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın! Spotify indir butonundan Spotify uygulamasını cihazınıza indirebilirsiniz.

Telegram kanalımıza katılarak hem sorular sorabilir hem de teknolojik ürünler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Telegram kanalımıza burada yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Neler Olmuştu?

RTÜK geçtiğimiz gün Spotify başta olmak üzere toplam 4 internet sitesine lisans başvurusu yapmadıkları gerekçesiyle 72 saat süre verdiğini açıklamıştı. Bu süre içerisinde gerekenler yapılmaz ise Üst Kurul tarafından 6112 sayılı Kanunun 29/A maddesinin ikinci fıkrası uyarınca sulh ceza hâkiminden söz konusu yayınla ilgili olarak erişimin engellenmesi talebinde bulunulacağı ve ayrıca aynı Kanunun 33 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulacağı söylenmişti.