RTX 5090'in VRAM Miktarını Sollayacak Çift Ekran Kartı Intel'den Geldi

SLI sistemleri çoktan rafa kaldırılmıştı derken, 2025'in en şaşırtıcı sızıntılarından biriyle Intel cephesinden ilginç bir haber geldi. İddialara göre ismi açıklanmayan bir üretici, Intel Arc B580 GPU'larının ikisini tek bir ekran kartında birleştirmeye hazırlanıyor. Üstelik toplamda 48 GB VRAM'le geliyor. Bu da henüz resmi olarak bile duyurulmayan RTX 5090'ın tahmini belleğini bile geride bırakıyor.

Ortaya çıkan bu sızıntının kaynağı Videocardz. Haberde ilgili üreticinin kim olduğu bilinmesine rağmen tarafların gizlilik anlaşması nedeniyle açıklama yapmadığı söyleniyor.

24 GB VRAM, Çift Ekran Kartı

Tasarımın Intel'in referans modellerine dayanmadığı ve tamamen özel bir donanım düzeni kullanılarak geliştirildiği söyleniyor. Her biri 24 GB VRAM taşıyan iki adet Arc B580 yongasının yer alacağı bu kartta toplamda 48 GB VRAM olacak. Mevcut Arc B580 kartları yalnızca 12 GB VRAM ile gelmişti. Şimdi bu gelişme, oldukça büyük bir sıçrama.

Ancak bu tarz kartlar çoğu zaman oyun tarafında çok mantıklı bulunmuyor. Çünkü çift GPU sistemleri hem yazılım hem donanım tarafında uyumluluk sorunları çıkarabiliyor.

Computex 2025'te Tanıtılacak

İddiaya göre bu çift GPU'lu canavar, Computex 2025 fuarında görücüye çıkabilir. Etkinlik 20 Mayıs 2025 tarihinde başlayacak ve ilerleyen 3 gün boyunca devam edecek. Bu ilginç kart söz konusu etkinlikte gerçekten ortaya çıkarsa, ekran kartı dünyasında işler değişebilir.

Ama dediğimiz gibi, oyuncular bu tarz kartları çok da umursamıyor. Zira günümüzdeki tek GPU'lar çoğu ihtiyaca fazlasıyla cevap veriyor. Uzmanlar bu özel modelin daha çok yapay zeka ya da lokal dil modeli çalıştırma gibi yüksek bellek ve işleme gücü gerektiren alanlarda kullanılabileceğini düşünüyor.