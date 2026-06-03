PlayStation Plus'a Efsane Açık Dünya Oyunu Geliyor! Tarih Verildi

Sony hem kendi haklarına sahip olduğu hem üçüncü taraf geliştiricilerin yayınlayacağı en yeni oyunları State of Play etkinliğinde tanıttı. Bununla birlikte yakında PlayStation Plus abonelerinin ücretsiz erişimine açılacak bir oyun da paylaşıldı. Runescape Dragonwilds adlı oyun sayesinde gelecek PS Plus aboneleri için sonbahar epey hareketli geçecek gibi görünüyor.

Runescape Dragonwilds Ne Zaman PlayStation Plus'a Eklenecek?

Son paylaşılan bilgilere göre Runescape Dragonwilds, 2026 yılının sonbaharında PlayStation Plus Extra abonelerinin erişimine açılacak. Oyun, PlayStation 5 için yayınlanır yayınlanmaz aynı gün içinde PS Plus Extra aboneleri tarafından erişilebilir olacak. Oyun şu an erken erişimde. PC oyuncularının Steam'deki "çok olumlu" derecelendirmelerine bakılacak olursa şimdiden çok geniş bir oyuncu kitlesi tarafından merakla beklenmeye başlanmış durumda.

Runescape Dragonwilds Nasıl Bir Oyun?

Açık dünya oyunları arasında yer alan RuneScape Dragonwilds, erken erişime katılanların da bileceği üzere büyük bir kıtada geçiyor. Oyunun sunduğu devasa dünyayı keşfederken çok güçlü düşmanlarla karşı karşıya geliyorsunuz. İlerledikçe karşınıza çıkan tehditlere karşı büyük bir mücadele vermek zorunda kalıyorsunuz. Sadece savaştan ibaret olmaması, bunun yanında yeni yerler keşfetme olanağı sunması sayesindeyse oyuncuların sıkılmasına izin vermiyor.

Çeşitli görevler yaptığınız bu yapımda zamanla karakterinizi geliştirip güçlendiriyorsunuz. Daha iyi ekipmanlar ve iksirler edinerek ciddi bir avantaj elde edebiliyorsunuz. Özellikile herkesin hafızalarına kazınan RuneSpace'ten birçok ortak özellik taşıyor. Hâlihazırda sahip olduğu oyuncu kitlesinin epey beğenisini kazanan oyunun geliştiricileri, oyunculardan gelen geri bildirimlerle oyunu geliştirmeye devam ediyor.

Runescape Dragonwilds Kimlere Hitap Ediyor?

RuneScape Dragonwilds, her şeyden önce oyunların sunduğu o görkemli dünyaya odaklanan kişilerin çok keyif alacağı bir yapım. Öte yandan karakterin yavaş yavaş geliştirildiği, güçlenmek için emek harcamayı gerektiren oyunlar oynamayı sevenler de Runescape Dragonwilds'i oynamaktan epey keyif alacaktır.

Runescape Dragonwilds'i Kimler Sevmez?

Bazı oyunları tüm oyuncular oynar, bazı oyunlar da sadece belirli bir hedef kitlesine hitap eder. RuneScape Dragonwilds, ikinci kategoriye giriyor. Örneğin yüksek tempolu bir oyun arayanlar için Runespace Dragonwilds epey sıkıcı gelebilir. Oyunda ilerlemek biraz zaman alıyor. Yani sadece girip biraz savaştıktan sonra çıkabileceğiniz bir oyun değil. O yüzden bu tür yavaş ilerlemeli oyunlara çok büyük ilginiz yoksa oyunu beğenmeyebilirsiniz.

Editörün Yorumu

Runescape Dragonwilds'in PlayStation Plus abonelerinin yüzünü güldürecek türden bir oyun olduğunu düşünüyorum. Bana göre epey eğlenceli olan bu oyun, PlayStation'a geldiği ilk günde PS Plus Extra abonelerine sunularak açık dünyanın keyfini çıkarma ve güçlü düşmanlarla yüzleşme imkânı sağlayacak. PC oyuncularından gelen ilk incelemeleri de göz önüne alarak PlayStation'da geçirilen sürenin epey artmasına neden olacağını söyleyebilriim.