Marvel's Wolverine Ön Siparişte! Bu Fiyata Eskiden Telefon Alınıyordu

Sony'nin yıllardır merakla beklenen yeni oyunu Marvel's Wolverine'e dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Marvel's Wolverine'in Türkiye fıyatı belli oldu. PlayStation 5'e özel olarak geliştirilen süper kahraman oyunu, yüksek fiyat etiketi nedeniyle dikkatleri üzerinde topladı. Peki, süper Wolverine oyunu kaç TL'ye satılıyor?

Marvel's Wolverine'in Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Marvel's Wolverine, PlayStation mağazası üzerinden ön siparişe açıldı. Oyunun standart sürümü için 3 bin 449 TL fiyat etiketi belirlendi. Digital Deluxe sürümünü ön sipariş vermek için 3 bin 849 TL ücret ödemek gerekiyor. Ön sipariş verme işlemi için öncelikle oyunun PlayStation sayfasını ziyaret edin ve ardından "Ön sipariş ver" butonuna tıklayıp ekrandaki adımları uygulayın.

Standart sürümde yalnızca oyun varken Digital Deluxe sürümünde ise oyun içinde kullanılabilecek çeşitli hediyeler mevcut. Digital Deluxe sürümünde oyunun yanı sıra beş özel kostüm, beş özel pençe, üç teknik puanı, Classic Brown Suit erken kilit açma, Reflective Claws erken kilit açma, bir teknik puanı ve dört PlayStation avantarı yer alıyor.

Marvel's Wolverine'in Fragmanı

Marvel's Wolverine Ne Zaman Çıkacak?

En iyi süper kahraman oyunları arasına katılmaya hazırlanan Marvel’s Wolverine, 15 Eylül 2026 tarihinde yalnızca PlayStation 5 için satışa sunulacak. Oyun şu anda PlayStation mağazası üzerinden ön sipariş verilebiliyor.

Marvel's Wolverine PC'ye Gelecek mi?

Marvel's Wolverine'in yalnızca PlayStation 5 için satışa sunulacağı açıklandı. Bu arada Sony'nin bu zamana kadar The Last of Us, Marvel's Spider-Man Remastered, Marvel's Spider-Man: Miles Morales ve Ghost of Tsushima dahil olmak üzere pek çok özel oyunu bir süre sonra PC için de satışa sunulmuştu. Bu göz önünde bulundurulduğunda Marvel’s Wolverine'in de PC'ye gelme ihtimali mevcut.

Marvel's Wolverine Nasıl Bir Oyun?

Marvel evreninde geçecek süper kahraman oyununda Wolverine ile tehlikeli bir yolculuğa çıkacağız. Bu yolculuk boyunca karşımıza çıkan düşmanları etkisiz hâle getirmemiz gerekecek. Oyun esnasında bazı Marvel karakterleri ile karşılaşabileceğiz. Bu karakterler arasında Mystique ve Omega Red dahil olmak üzere daha pek çok isim bulunacak.

Üçüncü şahıs kamera açısıyoana oynanacak Marvel's Wolverine, Madripoor, Kanada ve Tokyo dahil olmak üzere birçok ülkede geçecek. Bu, oynanışı daha keyifli hâle getirecek. Aksiyon ve macera türlerindeki oyunda sadece tek oyunculu mod yer alacak. Bu, geliştirici ekibin hikâye moduna daha fazla zaman ayırabildiği anlamına geliyor.

Editörün Yorumu

Marvel evreninde en sevdiğim karakterler arasında Wolverine de bulunuyor. Bu nedenle Sony'nin Marvel's Wolverine oyununu uzun bir süredir merakla bekliyorum. Oyunu Insomniac Games geliştirdiğinden dolayı beklentim oldukça yüksek çünkü bu stüdyo daha önce Spider-Man Miles Morales dahil olmak üzere çok başarılı pek çok oyun geliştirmişti. Oynanış videosunu göz önünde bulundurduğumda da oyunu çok keyifli bir oynanış sunacağını düşünüyorum.