Rusya'dan Google'a "Dev" Para Cezası! Dünyada Böyle Bir Para Yok

Rusya, dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Google'a dudak uçuklatan miktarda para cezası verdi. Yüksek Mahkeme tarafından onanan bu para cezası, o kadar yüksek bir meblağa denk geliyor ki çoğu kişi böyle bir sayının nasıl yazıldığını bile bilmiyor. Hatta dünyanın en büyük para birimlerinin bile bu kadar yüksek sayılara ulaşması mümkün değil.

Rusya'nın Google'a Ne Kadar Para Cezası Verdi?

Rusya, Google'a yaklaşık 1,2 kentilyon dolar para cezası verdi. Bu miktar, dünya genelindeki toplam gayrisafi yurt içi hasıladan yaklaşık olarak 1 milyon kat daha yüksek. Aslına bakılacak olursa bu ceza, yıllar önce yaşanan bir olaya dayanıyor. 2020 yılında Tsargrad ve RIA FAN isimli medya kuruluşları, Google ve bağlı şirketlerine karşı YouTube hesaplarının geri açılması talebiyle Rusya'da dava açtı.

Rus mahkemeleri, davacı kuruluşların lehine karar verdi fakat Google'dan bu talebe karşı olumlu bir dönüş yapılmadı. Teknoloji devinin karara uymamasının sonucunda haftalık olarak giderek katlanan bir para cezası uygulanmaya başlandı. İlk başta bu kadar yüksek bir ceza söz konusu değildi. Öyleki 100.000 ruble yani 1.304 dolar (veya 57 bin 141 TL) gibi nispeten düşük sayılabilecek bir miktar söz konusuydu.

Rusya ve Ukrayna krizinin başlamasından sonra Google da ülkedeki bütün faaliyetlerine son verip Ekim 2023'te iflasını ilan etti. Bu iflas kararıyla birlikte giderek cezanın katlanmasına son verildi, nihai tutar ise 91,5 kentilyon ruble (1,2 kentilyon dolar) olarak belirlendi. Bu ceza durdurulmadan önce teorik olarak 39 sıfırlı bir sayı görülmüştü.

Google, Rusya'nın Para Cezasını Ödeyecek mi?

Doğrusunu söylemek gerekirse Google'ın böylesine devasa miktarda para cezasını ödemesi imkânsıza yakın. Ayrıca fiziksel olarak da imkansız olduğu söylenebilir. Kaldı ki Google zaten Rusya'dan çekilmiş bir şirket. Bu da mahkemenin verdiği cezanın uygulanamaz durumda olduğu anlamına geliyor. Peki, siz bu konuyla ilgili neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından paylaşmayı unutmayın.