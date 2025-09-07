Kanser Aşısı Gerçeğe Dönüşüyor: Rusya Tedavilerin Başlayacağını Duyurdu!

Teknoloji dünyası sadece yeni cihazlar ve uygulamalarla değil, aynı zamanda sağlık alanında çığır açan yeniliklere de kapı aralamaya devam ediyor. Uzun yıllardır süren yoğun çalışmaların ardından, son dönemde yeni teknolojilerle geliştirilen kanser aşıları tıp dünyasına büyük bir umut ışığı yayıyor.

Bu konu hakkındaki son gelişme ise Rusya cephesinden geldi. Ülkenin Federal Tıp ve Biyoloji Ajansı (FMBA) Başkanı Veronika Skvortsova, geliştirdikleri kanser aşısının klinik öncesi testleri başarıyla tamamladığını duyurdu. Detaylar haberde.

Kanser Aşısı, İlk Etapta Kolorektal Kanser Tedavilerinde Uygulanacak

Kısa bir süre önce düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu'nda (EEF) konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Skvortsova geliştirdikleri yeni aşının hem güvenli hem de yüksek derecede etkili olduğunu belirtiyor. Yetkililerin paylaştığı sonuçlar da Skvortsova'yı doğrular nitelikte.

Verilere göre yapılan klinik öncesi testlerde, aşının hastalıklara bağlı olarak tümör boyutlarında %60 ila %80 oranında küçülttüğü ve tümör ilerlemesinde yavaşlama sağladığı gözlemlendi. Ayrıca, araştırmalar aşının tekrarlanan uygulamalarda bile güvenli olduğunu ve hayatta kalma oranlarını da önemli derecede artırdığını ortaya koyuyor.

Konu hakkında yaptığı açıklamada kanser aşısının kullanılma hazır olduğunun da sinyallerini veren Skvortsova, "Şu anda tek beklediğimiz resmi onay" ifadesini kullandı. Yerel medyanın haberine göre geliştirilen aşı hükümetten onay alırsa ilk olarak kolorektal kanser tedavisinde kullanılacak.

Bunun yanı sıra, glioblastoma ve oküler melanom gibi belirli melanom türleri için de ülkenin aşı geliştirme çalışmalarında ilerlediği söyleniyor.

Kanser Aşılarının Arkasında Hangi Teknoloji Yatıyor?

Günümüzde kanser aşıları alanındaki en umut verici gelişmeler mRNA (mesajcı RNA) teknolojisine dayanıyor. COVID-19 aşılarında da kullanılan bu teknoloji, bağışıklık sistemine kanser hücrelerinin yüzeyindeki belirli proteinleri tanıtıyor ve onlara karşı nasıl savaşacağını öğretiyor.

Bu aşılar, kanser hücrelerinin yüzeyinde bulunan bağışıklık sisteminin "yabancı" olarak algılaması gereken moleküllerin (antijenlerin) genetik kodunu taşıyor. Aşı, bu kodları vücuda ilettiğinde bağışıklık sistemi kanser hücrelerine özgü bu molekülleri üretmeyi öğreniyor ve böylece onları hedef alarak yok etme mekanizmasını harekete geçiriyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.