Rusya Sağlık Bakanlığı, İlk Koronavirüs Aşısı Hakkında Detayları Paylaştı

Vladimir Putin, geçtiğimiz saatlerde Rusya Sağlık Bakanlığınca ilk koronavirüs aşısının tescil ediliği bilgisini paylaşmıştı. Rusya Sağlık Bakanlığı ilk koronavirüs aşısı hakkında detayları paylaştı. İşte ilk koronavirüs aşısı hakkında detaylar.

İlk Koronavirüs Aşısı 2 Yıla Kadar Bağışıklık Sağlıyor

Sputnik tarafından aktarılan habere göre Rusya Sağlık Bakanlığı, koronavirüs aşısının iki aşamalı uygulamasının 2 yıla kadar bağışıklık sağladığı bildirildi. Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko tarafından yapılan açıklamada testlerin aşının yüksek etkinlik sağladığı ve güvenli olduğunu gösterdiğini söyledi.

Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) Başkanı, Rusya'nın önümüzdeki bir yıl içinde 500 milyon doz aşı üretme kapasitesine sahip olduğunu belirtti. Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklamada aşı hakkında Rusya ile temas halinde bulundukları bilgisi paylaşıldı.

Vladimir Putin açıklamasında iki kızından birinin aşı olduğunu ve kendini iyi hissettiğini belirtmişti.

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