Rusya’nın Ukrayna’daki Askeri Zararı Dudak Uçuklattı! Kaç Uçak ve Tank Kaybedildi?

Rusya-Ukrayna savaşı tüm sıcaklığıyla devam ederken her iki tarafta büyük kayıplar almaya da devam ediyor. Bu kapsamda Ukrayna, Rusya'nın savaşta kaybettiği personel ve teçhizat miktarını paylaştı. Peki Rusya'nın savaş zararı ne kadar oldu? İşte konuyla ilgili detaylar...

Rusya’nın Ukrayna’daki Askeri Ekipman Kayıplarının Tahmini Maliyeti: 209 Milyar Dolar!

Uçak : 421 adet – Ortalama 82,5 milyon USD – 34,73 milyar USD

: 421 adet – Ortalama 82,5 milyon USD – 34,73 milyar USD Helikopter : 340 adet – Ortalama 16 milyon USD – 5,44 milyar USD

: 340 adet – Ortalama 16 milyon USD – 5,44 milyar USD Tank : 11.104 adet – Ortalama 6 milyon USD – 66,62 milyar USD

: 11.104 adet – Ortalama 6 milyon USD – 66,62 milyar USD Zırhlı Muharebe Aracı : 23.130 adet – Ortalama 1 milyon USD – 23,13 milyar USD

: 23.130 adet – Ortalama 1 milyon USD – 23,13 milyar USD Topçu Sistemi : 31.458 adet – Ortalama 0,5 milyon USD – 15,73 milyar USD

: 31.458 adet – Ortalama 0,5 milyon USD – 15,73 milyar USD Çok Namlulu Roketatar (MLRS) : 1.466 adet – Ortalama 5 milyon USD – 7,33 milyar USD

: 1.466 adet – Ortalama 5 milyon USD – 7,33 milyar USD Hava Savunma Sistemi : 1.207 adet – Ortalama 20 milyon USD – 24,14 milyar USD

: 1.207 adet – Ortalama 20 milyon USD – 24,14 milyar USD Operatif-Taktik İHA : 51.043 adet – Ortalama 0,2 milyon USD – 10,21 milyar USD

: 51.043 adet – Ortalama 0,2 milyon USD – 10,21 milyar USD Seyir Füzesi : 3.558 adet – Ortalama 2 milyon USD – 7,12 milyar USD

: 3.558 adet – Ortalama 2 milyon USD – 7,12 milyar USD Savaş Gemisi / Bot : 28 adet – Ortalama 200 milyon USD – 5,6 milyar USD

: 28 adet – Ortalama 200 milyon USD – 5,6 milyar USD Denizaltı : 1 adet – Ortalama 3,5 milyar USD – 3,5 milyar USD

: 1 adet – Ortalama 3,5 milyar USD – 3,5 milyar USD Araçlar ve Yakıt Tankerleri : 58.456 adet – Ortalama 50 bin USD – 2,92 milyar USD

: 58.456 adet – Ortalama 50 bin USD – 2,92 milyar USD Özel Teçhizat: 3.937 adet – Ortalama 1 milyon USD – 3,94 milyar USD

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin paylaştığı güncel verilere göre, savaşın başlamasından bu yana Rusya önemli miktarda askeri teçhizat kaybı yaşadı. Personel kayıpları hariç tutularak yapılan bu analizde her bir kayıp birimin uluslararası savunma sanayi kaynaklarındaki ortalama piyasa değeri dikkate alındı ve tahmini maddi zarar hesaplandı.

Bu tahmin yalnızca bildirilen ekipman kayıpları ve ortalama uluslararası piyasa fiyatlarına dayalıdır. Bakım, lojistik, eğitim, mühimmat ve operasyonel destek maliyetleri bu hesaplamaya dahil edilmemiştir. Dolayısıyla gerçek zarar sahadaki koşullara ve kullanılan sistemlerin teknik özelliklerine bağlı olarak daha yüksek ya da düşük olabilir.

En yüksek maliyetli kalemler arasında tanklar, uçaklar ve hava savunma sistemleri öne çıkarken; araç, yakıt tankerleri ve özel teçhizat gibi lojistik unsurlar da cephe gerisindeki operasyonel kapasiteyi doğrudan etkileyebilecek öneme sahip. Hava ve deniz unsurlarındaki kayıplar ise operasyonel hareket kabiliyetini sınırlayabilecek stratejik etkiler barındırıyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...