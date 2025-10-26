Yeni Çıkan Oyun Steam'in Altını Üstüne Getirdi!

Oyun dünyası yeni yapımlarla birlikte büyümeye devam ediyor. Yakın zamanda piyasaya sürülen RV There Yet? de yeni oyunlardan biri. Nuggets Entertainment tarafından 21 Ekim'de piyasaya sürülen yapım, kısa sürede on binlerce oyuncuya ulaştı. Hatta Steam'in en çok satanlar listesine bile girdi.

RV There Yet? Steam Listelerini Altüst Etti

Kısa süre önce oyuncularla buluşan RV There Yet?, kısa zamanda popüler yapımlar arasına girmeyi başardı. Oyun aynı anda 100 binden fazla oyuncuya ulaşarak dikkat çekici bir başarı elde etti. Steam’de “çoğunlukla olumlu” inceleme notuna sahip olan yapım, oyuncuların büyük çoğunluğu tarafından eğlenceli olarak değerlendiriliyor.

RV There Yet? Nasıl Bir Oyun?

RV There Yet?, dört kişilik bir ekip halinde oynanan, hem mizahi hem de hayatta kalma unsurları barındıran bir co-op macera oyunu. Oyuncular kamp gezisinden dönerken vahşi doğanın tehlikeleriyle mücadele ederek karavanlarını (RV) sağlam bir şekilde eve ulaştırmaya çalışıyor.

Oyun boyunca bir oyuncu devasa karavanın direksiyonuna geçerken, diğerleri zorlu arazileri inceleyip sürücüyü yönlendiriyor. Kimi zaman doğa engellerini aşmak için geçici köprüler inşa etmek, kimi zaman da vinç sistemleriyle aracı kurtarmak gerekiyor. Tabii ekip üyeleri sadece karavanın içinde sigara içerek keyif yapmayı da tercih edebiliyor.

RV There Yet? Sistem Gereksinimleri

Bileşen Minimum Önerilen İşletim Sistemi Windows 10 (64-bit) Windows 11 (64-bit) İşlemci Intel Core i7-3820 veya eşdeğeri AMD Ryzen 9 3900XT veya eşdeğeri RAM 8 GB 12 GB Ekran Kartı (GPU) NVIDIA GeForce GTX 970 veya eşdeğeri NVIDIA GeForce RTX 3060 veya eşdeğeri DirectX Sürüm 11 Sürüm 12 Ağ Genişbant İnternet bağlantısı Genişbant İnternet bağlantısı Depolama Alanı 3200 MB kullanılabilir alan 3200 MB kullanılabilir alan

RV There Yet? Fiyatı

RV There Yet?, Steam'de 4,49 dolar fiyata sahip. Bu da yaklaşık 190 TL'ye tekabül ediyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunz? RV There Yet? adlı oyunu nasıl buluyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.