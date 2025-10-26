Türkiye'de En Çok Satan PC Oyunları Açıklandı!

Dünyanın en popüler dijital oyun platformu Steam, 14–21 Ekim tarihleri arasında Türkiye’de en çok satan PC oyunlarını açıkladı. Liste, Türk oyuncuların hafta içerisinde en çok ilgi gösterdiği yapımları gözler önüne serdi. Peki zirvede hangi oyun yer aldı? İşte Steam Türkiye’nin en çok satan PC oyunları...

Steam Türkiye'de En Çok Satılan PC Oyunları (14-21 Ekim 2025)

İlk sırada Counter-Strike 2 bulunuyor. Valve tarafından geliştirilen FPS türündeki yapım uzun süredir zirvedeki yerini koruyor. Bu başarının en büyük nedenlerinden biri oyunun ücretsiz olarak oynanabilmesi. Ayrıca yıllar içinde oluşan geniş ve sadık oyuncu topluluğu da bu başarının arkasındaki en önemli etkenlerden biri.

Yakın zamanda çıkış yapan ve 69,99 dolar fiyat etiketine sahip Battlefield 6 ikinci sırada yer alıyor. Onun hemen ardından yine aynı fiyata satılan EA SPORTS FC 26 geliyor. 44,99 dolarlık Football Manager 26 ise dördüncü sırada bulunuyor. Listenin devamındaysa PUBG: BATTLEGROUNDS, Megabonk, Hogwarts Legacy ve Red Dead Redemption 2 gibi popüler yapımlar dikkat çekiyor.

Öte yandan ARC Raiders, GTA 5: Enhanced, Black Desert, Dead by Daylight, World of Warships, Fellowship, Dota 2, eFootball ve Detroit: Become Human gibi oyunlar da listede kendine yer buldu. Rust, NBA 2K26 ve Europa Universalis 5 ise sıralamanın sonlarında yer alarak haftanın en çok satan oyunları arasına girmeyi başardı.

14-21 Ekim tarihleri arasında Steam Türkiye'de en çok satan oyunlar şu şekilde sıralandı:

Sıra Oyun Fiyatı 1 Counter-Strike 2 Oynaması Ücretsiz 2 Battlefield 6 69,99 dolar 3 EA SPORTS FC 26 69,99 dolar 4 Football Manager 26 44,99 dolar 5 PUBG: BATTLEGROUNDS Oynaması Ücretsiz 6 Megabonk 5,79 dolar 7 Hogwarts Legacy 59,99 dolar 8 Red Dead Redemption 2 59,99 dolar 9 ARC Raiders 39,99 dolar 10 Grand Theft Auto 5 Enhanced 19,79 dolar 11 Black Desert 4,99 dolar 12 Dead by Daylight 5,99 dolar 13 World of Warships Oynaması Ücretsiz 14 Fellowship 12,49 dolar 15 Dota 2 Oynaması Ücretsiz 16 eFootball Oynaması Ücretsiz 17 Detroit: Become Human 31,99 dolar 18 Rust 11,39 dolar 19 NBA 2K26 69,99 dolar 20 Europa Universalis 5 35,99 dolar

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sıralamada görmeyi beklediğiniz bir oyun var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.