Japon Uzay Aracının Topladığı Ryugu Asteroit Örneği Şaşırttı

Geçtiğimiz haftalarda Avustralya'ya inen ve kısa sürede Japonya'ya taşınan Ryugu asteroit örnekleri şaşırttı. Yaklaşık 6 yıllık bir çalışma sonucunda Dünya'ya gelen Hayabusa2 uzay aracı, topladığı Ryugu örnekleriyle bilim dünyasında merak uyandırıyor.

Japonya'daki bilim adamları, Hayabusa-2 uzay aracı tarafından toplanan Ryugu asteroit örneklerinin bulunduğu kapsülü açtı. Dünya'dan yaklaşık 300 milyon km uzaklıktaki Ryugu asteroitinden toplanan toz örnekleri bilim insanlarını şaşırtmayı başardı.

Uzay sondası Hayabusa2 tarafından Ryugu asteroidine altı yıllık bir uzay yolculuğunun sonunda toplanan örnekler geçen hafta Japonya'ya ulaştı. Ancak araştırmacılar bu haftaya kadar gerçekten bir şey toplayıp toplamadıklarını kesin olarak bilmiyorlardı. Ancak bu sabah gerçekleştirilen sunumda gösterilen fotoğraflardaki asteroit örnekleri, koyu kahve telvesi ve çörek otu tohumlarına benziyordu.

A large number of particles are confirmed to be in “sample chamber A” inside the collected capsule (~11:10 JST on 12/15). This is thought to be the sample from the first touchdown on Ryugu. The photo looks brown, but our team says “black”! The sample return is a great success! pic.twitter.com/34vIx17zOX — [email protected] (@haya2e_jaxa) December 15, 2020

Bilim insanları Ryugu asteroit örneklerine neden şaşırdı?

Hayabusa2 kapsülünü ilk açtığında oldukça şaşırdığını dile getiren Japonya Uzay Araştırma Ajansı'ndan (JAXA) Hirotaka Sawada, "100 mg veya daha fazlasını hedefliyorduk ve bunu kesinlikle topladık" dedi. JAXA tarafından düzenlenen basın toplantısında, "Sanırım bunu gördükten sonra çığlık attım, gerçekten hatırlamıyorum. Beklediğimden gerçekten farklıydı, makul bir miktar vardı" ifadelerini kullandı.

Ryugu asteroitinden toplandığına inanılan siyah, kum benzeri parçacıkların yaşamın kökeni ve evrenin oluşumuna ışık tutmaya yardımcı olabileceği umuluyor. Ryugu asteroitinden toplanan numunenin, Dünya'daki yaşama katkıda bulunabilecek organik madde içerebileceğini de söylediler.

Hayabusa2, asteroite inmeden birkaç ay önce Ryugu'nun üzerinde dolanarak küçük patlayıcılar kullandı ve ortaya çıkan enkazı topladı. Kapsülü bıraktıktan sonra rotasını değiştirdi ve asteroitin yörüngesinde dolaştı. Hayabusa2'nin bıraktığı kapsül, 6 Aralık'ta Avustralya'daki bir yerleşim bölgesine düştü ve oradan da Japonya'ya götürüldü.

Bundan sonraki aşamada ise numunelerin çıkarılması ve hazırlanması, ne kadar elde edildiğini belirlemek için tartılması da dahil olmak üzere, araştırmaya başlamadan önce biraz zaman alacak işlemler bulunuyor. Araştırma ekibinin başında bulunan Nagoya Üniversitesi profesörü Sei-ichiro Watanabe, "Kesinlikle heyecanlandık.. Bundan öğrenmemiz gereken çok şey var" şeklinde konuştu.