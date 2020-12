Japon Uzay Aracının Topladığı Ryugu Asteroit Örneği Şaşırttı

Geçtiğimiz haftalarda Avustralya'ya inen ve kısa sürede Japonya'ya taşınan Ryugu asteroit örnekleri şaşırttı. Yaklaşık 6 yıllık bir çalışma sonucunda Dünya'ya gelen Hayabusa2 uzay aracı, topladığı Ryugu örnekleriyle bilim dünyasında merak uyandırıyor.

Japonya'daki bilim adamları, Hayabusa-2 uzay aracı tarafından toplanan Ryugu asteroit örneklerinin bulunduğu kapsülü açtı. Dünya'dan yaklaşık 300 milyon km uzaklıktaki Ryugu asteroitinden toplanan toz örnekleri bilim insanlarını şaşırtmayı başardı.

Uzay sondası Hayabusa2 tarafından Ryugu asteroidine altı yıllık bir uzay yolculuğunun sonunda toplanan örnekler geçen hafta Japonya'ya ulaştı. Ancak araştırmacılar bu haftaya kadar gerçekten bir şey toplayıp toplamadıklarını kesin olarak bilmiyorlardı. Ancak bu sabah gerçekleştirilen sunumda gösterilen fotoğraflardaki asteroit örnekleri, koyu kahve telvesi ve çörek otu tohumlarına benziyordu.

A large number of particles are confirmed to be in “sample chamber A” inside the collected capsule (~11:10 JST on 12/15). This is thought to be the sample from the first touchdown on Ryugu. The photo looks brown, but our team says “black”! The sample return is a great success! pic.twitter.com/34vIx17zOX