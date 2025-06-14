Ryzen 7 Ailesinin Sır Gibi Saklanan Uygun Fiyatlı İşlemcisi Ortaya Çıktı

RTX 40 serisiyle kasa toplamak isteyenler için uygun fiyatlı ve üzmeyen performansıyla yeni AMD Ryzen 7 9700F işlemcisi geliyor. Sosyal medyada pek çok özelliği sızdırılan bu yeni Ryzen işlemcinin fiyatının da bütçe dostu olacağı konuşuluyor.

Bu model, entegre grafik birimi olmayan ilk Ryzen 9000 serisi işlemcisi olarak dikkat çekiyor. Yani eğer harici ekran kartı kullanıyorsanız, AMD Ryzen 7 9700F sizin için iyi bir alternatif olabilir.

AMD Ryzen 7 9700F İşlemci Özellikleri

Zen 5 mimarisinden güç alan Ryzen 7 9700F'de overclock özelliği ve 65W TDP bulunuyor. iGPU aktif değil, bu sebeple hem daha ekonomik, hem de daha az güç tüketiyor. Ryzen 7 9700F AM5 soketli anakartlarla çalışıyor ve kendisinden önce piyasaya çıkan Ryzen 7 9700X ile aynı çekirdek değerine sahip. İki işlemcide de 8 çekirdek ve 16 iş parçacığı bulunuyor.

Anakart üreticileri çoktan "AGESA 1.2.0.3e" adlı bir BIOS güncellemesi yayınlamış durumda. Güncelleme, özellikle bu işlemciye yönetlik destek içeriyor. Bu güncellemenin işlemci için değeri oldukça kritik. Sebebi ise 9700F'nin, daha önce desteklenen 9000G APU'lardan farklı olarak tamamen yeni bir SKU olması.

AMD Ryzen 7 9700F Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Ryzen 7 9700F'nin 250–300 dolar fiyat aralığında konumlandırılması bekleniyor. Ülkemizde vergilerle birlikte 10-13 bin TL civarında bir fiyatla satışa çıkması beklenebilir. Bu işlemci, orta-segment arayanlara hitap ediyor, o yüzden 300 doların üstüne çıkmayacağı düşünülüyor.

Ryzen 5 9600X ve Ryzen 7 9700X, Türkiye pazarında oldukça rağbet gören iki model olarak sırasıyla 8.759₺ ve 12.329₺'lik fiyat etiketlerine sahipler. AMD Ryzen 7 9700F de özellik bakımından bu iki işlemciye benzediği için benzer bir fiyat skalasında satışa açılabilir. İşlemcinin çıkış yapacağı tarih ise henüz belli olmadı.