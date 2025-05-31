Sadece 170 Adet Kaldı: Ford Sevilen Modelin Fişini Çekti!

Ford'un sevilen modeli artık tam anlamıyla tarih oluyor. Geçtiğimiz dönemlerde üretimin bitişi hakkında bir haber yayınlamıştık. Yeni gelen haberler Focus ST hayranlarını üzecek zira otomobilin üretiminin bittiği artık kesinleşti. Bu noktada son Ford Focus ST modellerinden birini satın almak isterseniz elinizi çabuk tutmalısınız. Zira sadece 170 adet stok bayilerde gözüküyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

Ford Focus ST Üretimi Bitti!

Ford’un uzun yıllardır kompakt sınıfta performansı ulaşılabilir hale getiren modeli Focus ST resmen üretim bandına veda etti. Almanya'nın Saarlouis kentindeki fabrikada üretilen son Focus ST geleneksel “Mean Green” rengiyle tamamlanarak hatıralarda yerini aldı. Bu adım sadece bir modelin sonunu değil Avrupa’daki içten yanmalı kompakt performans otomobiller çağında da bir sayfanın kapanmasını simgeliyor.

Focus ST ilk kez 2002 yılında tanıtıldığında turbo beslemeli motoru ve dinamik süspansiyon yapısıyla segmentte farklı bir yer edinmişti. Her nesilde daha rafine hale gelen model son versiyonunda 2.3 litrelik EcoBoost motoruyla 280 beygir güç sunuyordu ve 0’dan 100’e yaklaşık 5,7 saniyede ulaşıyordu. Yıllar boyunca hem manuel hem otomatik şanzıman opsiyonlarıyla sunulan Focus ST sadık bir hayran kitlesi edinmişti.

Ford’un Saarlouis fabrikası için de bu üretim son derece anlamlı. Zira Focus’un üretiminin tamamen durmasıyla birlikte bu tesisin geleceği belirsizliğe girmişti. Ford Avrupa'daki üretim stratejisini elektrikli araçlara kaydırırken Almanya’daki bu fabrikanın başka bir üreticiye devredilmesi veya dönüştürülmesi gibi seçenekleri değerlendiriyor. Bu gelişme aynı zamanda Ford’un içten yanmalı performans araçlarından elektrikli modellere geçiş sürecinin de bir parçası. Şirket önümüzdeki yıllarda Avrupa pazarında tamamen elektrikli bir ürün gamına geçmeyi hedefliyor. Bu bağlamda Focus ST'nin üretiminin durması stratejik dönüşümün doğal bir sonucu olarak görülüyor.

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