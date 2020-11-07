Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 10 Kişiyle Asansöre Bindi

Yeni tip koronavirüs vakalarının ülkemizde daha fazla yükselişe geçmemesi ve salgının kontrol altına alınması için vatandaşlara sık sık maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini hatırlatan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 10 kişi ile asansöre bindi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Eleştirilerin Odağı Oldu

Yeni tip koronavirüs vakalarındaki artışlar sonrasında sosyal medya hesabı başta olmak üzere her akşam vatandaşları uyarmaya devam eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her fırsatta sosyal mesafenin gerekliliğinin altını çizmesine rağmen 10 kişi ile asansöre binerek sosyal medyada tartışmaların odak merkezi oldu.

Sağlık Bakanı dün Esenyurt Necmi Kadıoğlu Hastanesi'ne yaptığı ziyarette asansöre yanındaki kalabalık grupla beraber binerken görüntülendi. Sosyal mesafe kuralının göz önünde bulundurulmadığı asansördeki görüntüler sosyal medyada paylaşıldıktan sonra Bakan Koca eleştirilerin odağında yer aldı.

Sağlık Bakanı, dün Twitter hesabı üzerinden paylaştığı tweette, "Bugün tespit edilen 2.436 hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor. Sağlık hizmetinde bir güçlük yaşamamak için sağlık çalışanlarımıza dinlenecek zaman tanımalıyız. Bu ancak tedbirlere birlikte uymakla mümkün. Maske takın. Mesafenizi koruyun" ifadelerine yer vermişti.

Yerli Koronavirüs Aşısı Ne Durumda?

Geçtiğimiz günlerde Erciyes Üniversitesi geliştirilen yerli koronavirüs aşısı ERUCOV-VAC'ın önemli bir aşamaya geldiğini duyurmuştu. Paylaşılan bilgilere göre aşı bir gönüllü üzerinde denenmeye başlandı. Yapılan açıklamada ayrıca ERUCOV-VAC inaktif aday aşısının 18-55 yaş arasında sağlıklı ve daha önce COVID-19 hastalığına yakalanmamış toplam 44 gönüllü üzerinde deneneceğine de yer verildi.

Türkiye Koronavirüs Son Durumu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı son açıklamaya göre ülkemizde 6 Kasım'dan itibaren toplam hasta sayısı 389.256 oldu. Ülkemizde COVID-19 salgını nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 10.722'ye yükseldi. İyileşen hasta sayısının 334.293 olduğu açıklandı. Ağır hasta sayısının 2.654 olduğu belirtildi.