Şahsiyet Dizisinin 2. Sezon Oyuncu Kadrosu ve Konusu Belli Oldu

İlk sezonuyla büyük beğeni toplayan internet dizisine dair oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Şahsiyet dizisinin 2. sezon oyuncu kadrosu, konusu ve çekim tarihi belli oldu. Yeni sezona dair merak edilen detaylar haberimizde.

Şahsiyet Dizisinin 2. Sezon Oyuncu Kadrosu Listesi

Haluk Bilginer

Şebnem Bozoklu

İlker Aksum

Nergis Öztürk

Ahmet Mümtaz Taylan

Recep Usta

Cansu Dere

İlk olarak 17 Mart 2018 tarihinde PuhuTV isimli dijital yayın platformu üzerinden yayımlanmaya başlayan Şahsiyet, 8 Haziran 2018 tarihinde sona ermişti. Dizinin ilk sezonu, çok fazla sayıda izleyici tarafından oldukça beğenilmişti.

Geçtiğimiz haftalarda söz konusu dizi ile ilgili oldukça önemli bir iddia ortaya atılmıştı ve yeni sezon hazırlıklarına başlandığı ileri sürülmüştü. Birsen Altuntaş tarafından paylaşılan bilgilere göre ikinci sezonda yer alacak oyuncular belli oldu.

Yeni sezonda Agah Beyoğlu'nu canlandıran Haluk Bilginer'in dışında Şebnem Bozoklu, İlker Aksum, Nergis Öztürk, Ahmet Mümtaz Taylan, Recep Usta ve Cansu Dere bulunacağı iddia edildi. Cansu Dere'nin canlandırdığı Nevre Elmas isimli karakterin finalde sürpriz şekilde görüneceği belirtildi.

Şahsiyet 2. Sezon Konusu Nedir?

İddiaya göre dizinin yeni sezonu, Agah Beyoğlu ve Avustralya'dan dönen kızı Zuhal Beyoğlu'nun iç dünyasını konu alacak.

Şahsiyet 2. Sezon Ne Zaman Çıkacak?

Sahip olduğu 9,0 IMDb puanı ile dikkat çeken mini dizinin yeni sezonunun ne zaman yayımlanacağı henüz bilinmiyor fakat ikinci sezon çekimlerinin bu ay içerisinde başlayacağı söyleniyor.