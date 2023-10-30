Şahsiyet Dizisinin 2. Sezon Yayın Tarihi Açıklandı!

Başrolünü Haluk Bilginer'in üstlendiği popüler dizi Şahsiyet'in merakla beklenen 2. sezonunun yayın tarihi yayıncı ekip tarafından açıklandı.

İlk sezonuyla olumlu eleştiriler almayı başaran Şahsiyet, Puhu TV platformunun en gözde içeriklerinden biri olmayı başarmıştı. 2. sezonuyla birlikte GAİN'de yayınlanacağı açıklanan dizi ile ilgili uzun süredir herhangi bir gelişme yaşanmamıştı.

Bugün GAİN tarafından yapılan açıklamayla dizinin 2. sezonunun 13 Kasım'da GAİN'de yayınlanacağı açıklandı. Yeni sezon "Şahsiyet II. Fasıl" olarak adlandırılıyor.

Şahsiyet 2. Sezon 13 Kasım'da Geliyor

"Siz hiç ölümden döndünüz mü? Ben döndüm... Ama nereye döndüm?" #Şahsiyet II. Fasıl 13 Kasım'da sadece GAİN'de! pic.twitter.com/VetAfB1Idc — GAİN (@GainMedya) October 30, 2023

Şahsiyet Konusu

Emekli bir adliye memuru olan Agâh Beyoğlu, İstanbul'un en kalabalık ve hareketli semti Beyoğlu'nda yalnız ve münzevi bir yaşam sürdürmektedir. Kızı yurtdışında yaşamakta, eşi ise yıllar önce vefat etmiştir. Agâh'ın bu tekdüze yaşantısı, kendisine konan Alzheimer başlangıcı teşhisiyle altüst olur.

Şahsiyet Oyuncuları

Haluk Bilginer

Şebnem Bozoklu

İlker Aksum

Nergis Öztürk

Ahmet Mümtaz Taylan

Recep Usta

Cansu Dere

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