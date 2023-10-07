Şahsiyet'in 2. Sezonunun Hangi Platformda Yayımlanacağı Belli Oldu

İlk sezonuyla çok büyük bir popülerliğe ulaşan Şahsiyet dizisinin 2. sezonunun hangi platformda yayımlanacağı belli oldu. Peki, başrolde Haluk Bilginer dahil olmak üzere pek çok ismin yer aldığı yapım hangi dijital yayın hizmetinde izleyicilerle buluşacak?

Yönetmenliğini Onur Saylak'ın, senaristliğini ise Hakan Günday'ın üstlendiği Şahsiyet dizisinin ilk sezonu 2018 yılında yayımlandı. Geçtiğimiz yıllarda ise dizinin yeni sezonunun geleceği ortaya çıkmıştı. İkinci sezon ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Şahsiyet'in 2. Sezonu Hangi Platformda Yayımlanacak?

Birsen Altuntaş tarafından paylaşılan bilgilere göre Şahsiyet, Gain isimli dijital yayın platformu üzerinden yayımlanacak. İkinci sezonun 10 bölümden oluşacağı öne sürüldü. İlk sezonda ise 12 bölüm yer alıyor. Yeni sezon ile ilgili henüz fragman paylaşılmadı. İlk sezonun fragmanına aşağıdan ulaşabilrsiniz.

Şahsiyet 2. Sezon Oyuncuları

Haluk Bilginer

Şebnem Bozoklu

Erdal Özyağcılar

İlker Aksum

Burhan Öçal

Nergis Öztürk

Ahmet Mümtaz Taylan

Recep Usta

Cansu Dere

Dizinin yeni sezonunda Haluk Bilginer, Şebnem Bozoklu, Recep Usta ve Cansu Dere'nin yanı sıra Erdal Özyağcılar, İlker Aksum, Burhan Öçal, Nergis Öztürk ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın yer alacağı iddia ediliyor.

Şahsiyet 2. Sezon Konusu

İddiaya göre dizinin ikinci sezonu, Agah Beyoğlu ve Avustralya'dan dönen kızı Zuhal Beyoğlu'nun iç dünyasını konu alacak.

Şahsiyet dizisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.