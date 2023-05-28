Google Uyardı: Sahte Android TV Nasıl Tespit Edilir?

Android TV kutuları, akıllı televizyon özellikleri olmayan cihazlar için kurtarıcı niteliği taşıyor. Son yıllarda satışları oldukça artan Android TV kutularının kötü amaçlı kişiler tarafından kullanıldığına dair bulgular tespit edildi.

Uzun süren tartışmaların ardından işletim sisteminin geliştiricisi Google, konu hakkında açıklama yaparak sahte Android TV kutularının nasıl tespit edileceğini listeledi.

Sahte Cihazlara Dikkat: İşte Yapmanız Gerekenler!

Sahte cihazları tespit etme konusunda dikkat etmeniz gereken ilk adım, cihazın üreticisi ve satışa çıktığı platform olmalı. Sahte ürünler, genellikle markasız olarak veya kontrolün daha az olduğu Alibaba ve benzeri satış platformlarında bulunuyor.

Ancak bu da yeterli değil. Yakın zamanda Kanadalı bir siber güvenlik uzmanı, Amazon üzerinde satılan ve oldukça sıradan duran bir Andoid TV kutusunu incelediğinde zararlı yazılım içerdiğini keşfetti. Öte yandan TechCrunch ve ünlü teknoloji YouTube kanalı LinusTechTips de Çin'den getirilen cihazlarda zararlı yazılım ve güvenlik zaafiyteri saptadı.

Konu hakkında açıklama yapan Google yetkilisi, son günlerde Açık Kaynaklı Android Projesi ile üretilen yazılımların telifsiz ve lisanssız bir şekilde Android TV içerdiği iddiasıyla satıldığını belirtti.

Bu durum karşısında kullanıcıların Play Protect sayfasını ziyaret ederek cihazlarını doğrulayabileceğini söyledi. Eğer Android TV cihazınızdan emin değilseniz lisansınızı kontrol etmek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz: