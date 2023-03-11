Android TV ve Google TV'lerdeki Reklamların Sayısı Artacak!

Android TV ve Google TV'deki reklamlar, yalnızca TV şovları ve filmlerin reklamlarını gösterdikleri için diğer akıllı TV platformlarına kıyasla her zaman reklam konusunda daha çekingen olsa da yavaş yavaş bu zincirlerini kırıyor gibi görünüyor.Android TV ve Google TV'ler Audi otomobilinin reklamını yapan yeni bir reklam da dâhil olmak üzere fiziksel ürünlerin reklamlarını göstermeye başladı.

Google, Android TV için reklamları ilk olarak 2020 yılında, önerilere ve genel içeriğe daha fazla odaklanan Google TV'nin çıkışından sadece aylar önce başlattı. O zamandan bu yana Google, bu sponsorlu reklamların nasıl görünebileceğini yavaş yavaş farklı yöntemlerle denedi ancak bir süre için cihazınızda ilginizi çekebilecek içeriklere kilitlendi. Bu durum 2021 yılında, Google ve Marvel'ın Shang-Chi'nin reklamlarını film henüz vizyona girmeden Android TV'de yayınlamasıyla değişmeye başladı.

Google Reklamları TV'lere Adapte Etmenin Yollarını Arıyor

Bu yılın başlarında, Google TV'de fiziksel ürünlere yönelik ilk reklamları, Hindistan'da Apple ürünleri satan bir perakende mağazası için yayınlanan bir reklamla görüldü. Şimdi ise Google işleri bir adım öteye taşıyor.

Bir Reddit kullanıcısı Audi marka bir elektrikli otomobilin reklamını gördü. Reklam doğrudan yeni modelin sloganını oldukça büyük bir kısımda kullanıcıya aktarıyor.

Fiziksel ürünler için reklam gösterme eğilimindeki bu artış kullanıcılar için elbette üzücü ancak Google'ın, özellikle de platform büyüdükçe bu tarz reklamları sürdürmeye devam etmesi kaçınılmaz görünüyor.