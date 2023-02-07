Sahte Deprem Bağışı Sitelerine Dikkat! Dolandırıcılar Nasıl Anlaşılır?

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerin ardından internette birden fazla dolandırıcı vakasına rastlandı. Başlangıçta Ahbap gibi sivil toplum kuruluşlarının isimlerini kullanarak insanları "deprem yardımı" kisvesi altında dolandırmaya çalışan kötü niyetli kişiler, bu sefer Google aramalarını hedef aldı.

Kendi tasarladıkları, bir deprem bağış sayfasını taklit eden sayfalarını, Google Reklamlar aracılığıyla aramalarda üst sıralara taşımayı başaran dolandırıcılar, maddi zarara sebep olmuş olabilir. Peki, dolandırıcılık vakalarına karşı ne yapmalısınız?

Dolandırıcı Bağış Siteleri Nasıl Anlaşılır?

Dolandırıcı deprem bağışı sitelerinde ".gov" uzantısı bulunmaz.

Genellikle Google Reklamlar aracılığıyla üst sıralara çıkar.

URL'si anlamsız olur ya da resmi siteleri taklit eden kelimeler yer alır. (Örn: afadd, affad, aafad...)

Dolandırıcı sitelerin bazı işlevleri gerek duyulmadığı için yalnızca tasarımsal olarak koyulmuştur. (Örn: Menü tuşları hiçbir sayfaya yönlendirme yapmıyor olabilir.)

Unutmayın, bunlar genel geçer örnekler olsa da dolandırıcıların oldukça profesyonel siteler hazırladıkları daha önce görülmüştür. Bağışlarınızı her zaman ilgili kurumların resmi sosyal medya hesaplarında yayımlanan bilgiler ışığında gerçekleştiriniz. Dolandırıcı siteleri tespit ettikten sonra Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına ihbar etmeyi unutmayınız!

Dolandırıcı Sitelerden Nasıl Korunulur?

Google sponsorlu bağış sitelerine tıklamayın.

Yalnızca resmi sosyal medya hesapları ve resmi yayın kuruluşlarının paylaştığı bilgilere itimat edin.

Kripto para dolandırıcılığına karşı tetikte kalın.

Kahramanmaraş depremi için toplanan yardımlar, resmi kuruluşlarca yapılmaktadır. Bağış yapmadan önce yetkili kişi veya kurumların bilgilerini araştırın ve farklı kaynaklardan tetkik edin.

Google, bu ve benzeri afetlerde olabildiğince doğru bilgi sağlanması amacıyla ilgili konudaki anahtar kelimelerin site sıralamalarına editöryel düzenlemelerde bulunur ve "teyitli bilgi" platformu oluşturur. Ancak Google'ın halihazırda sahip olduğu otomatik reklam sistemi, istenmeyen sayfaların üst sıralara çıkmasına neden olabilir.

Dolandırıcılar, reklam ücreti ödedikten sonra "deprem bağış" gibi basit anahtar kelime aramalarında dahi en üst sırada yer alabiliyor. Kullanıcılar, bu sayfaları ziyaret ettiğinde ise kredi kartı bilgileri ele geçirildiği için maddi zarara uğrayabiliyor.

Böyle bir durumda yalnızca resmi bağış noktalarına riayet etmeniz gerektiğini hatırlatmamız gerekir. An itibarıyla AFAD, Ahbap Derneği, İHH İnsani Yardım Vakfı ve Kızılay gibi kurumlar resmi bağış kampanyası yürütmektedir. Bu durumda bağışlarınızı kurumların teyitlenmiş sosyal medya hesaplarında paylaşılan IBAN veya SMS bilgilerine yapmanız gerekir.

Ayrıca bugün Twitter'da sıkça rastlanan bir diğer durum ise kripto para dolandırıcılığı oldu. Ahbap Derneğini taklit eden bir hesap, kripto para cüzdanı paylaşarak resmi bir paylaşım yaptığını iddia etti. Ahbap Derneği, an itibarıyla kripto para bağışlarını aşağıdaki haberde bulabileceğiniz cüzdanlar üzerinden alıyor. Unutmayın, dezenformasyona karşı birden fazla teyit, her zaman çok etkilidir.

🇹🇷Türkiye Tek Yürek@AFADBaskanlik tarafından yürütülen kampanya ile bağışlarınızı @ekapi’daki “Deprem Bağış Kampanyası” hizmeti ile deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza ulaştırabilirsiniz.

🔗 https://t.co/JqgVKkkyfh pic.twitter.com/PZRpg4DKRx — CB Dijital Dönüşüm Ofisi (@dijital) February 7, 2023

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza yardım için gelen destek talepleri doğrultusunda, @ahbap dijital destek kartlarımızı da platformumuzda kullanıma açtık.



Afetzedelere ulaştırılacak bağışlar için siz de destek olmak isterseniz link👇https://t.co/r68meqe5p4 pic.twitter.com/5RKcRQfIXT — Trendyol (@Trendyol) February 6, 2023