Sahte Squid Game Uygulaması Duvar Kağıtlarıyla Telefonlara Sızdı

Sahte Squid Game uygulaması binlerce kullanıcıyı etkilemiş olabilir. Squid Game kötü amaçlı yazılımı, sahte duvar kağıtlarıyla telefonlara sızmayı başardı. Aldatıcı uygulama birçok insanı kandırdı.

Netflix'iniz varsa, muhtemelen dünya çapında bir hayli popüler hale gelen Squid Game'i izleyen 142 milyon kullanıcıdan birisiniz.

Dizinin popülaritesi ile birlikte gerçek hayattan olaylar ve evcil hayvan kostümleri tasarlandığını görmüştük. Ancak Squid Game'e olan sevginizi duvar kağıtlarıyla göstermek istiyorsanız, son zamanlarda dikkatli olmak gerekiyor.

Yüzlerce resmi olmayan uygulama Google Play Store'a yüklendiği için bilgisayar korsanları kötü amaçlı yazılımı tek bir telefon duvar kağıdı uygulamasında sakladı ve Google'dan gizlemeyi çoktan başardı.

Forbes'a göre Google, kötü amaçlı uygulama konusunda uyarıldı ve yakın zamanda Squid Game temalı malware uygulamayı Play Store'dan kaldırdı. 5.000'den fazla indirme alan uygulama, Android akıllı telefonlara virüs bulaştırmış olabilir.

Virüs önce güvenlik araştırmacısı Twitter'dan @ReBensk tarafından tespit edildi ve ardından ESET kötü amaçlı yazılım araştırmacısı Lukas Stefanko tarafından onaylandı. Her iki uzman da kötü amaçlı yazılımın, kurbanları bilgisi olmadan maliyetli abonelik hizmetlerine imza atan Joker virüsü türünden olduğunu tespit etti.

Lukas Stefanko tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Google Play'de 200'den fazla Squid Game ile ilgili uygulama mevcut. Resmi oyun olmadan en popüler TV şovlarından birinin uygulama içi reklamlarından para kazanmak için harika bir fırsat gibi görünüyor. Bunlardan en çok indirilenler 10 günde 1 milyon yüklemeye ulaştı. Oynanışı o kadar iyi yönetilmiyor."

Over 200 #SquidGame related apps are available on Google Play



Seems like a great opportunity to make money on in-app ads from one of the most popular TV show without official game.

The most downloaded of them reached 1M installs in 10 days. Its game play is not that well handled pic.twitter.com/gCOYXXaVHY