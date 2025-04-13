Şaka Değil: Bu Otomobil Tavanda Gitmeyi Başardı!

Küçükken oynadığımız uzaktan kumandalı arabaları hatırlarsınız. Bazıları bir adım daha ileriye giderek duvarda veya 90 dereceye oldukça yakın açılardaki nispeten dik kabul edilebilecek yüzeylerde bile hareket etme imkanını sunmaktaydı. Peki bu özelliği gerçek otomobillerde kullanmamız mümkün mü? Artık evet! McMurtry Speirling baş aşağı bir şekilde ilerlemeyi başardı. İşte konuyla ilgili detaylar...

Tavanda Bile Gidebilecek Otomobil: McMurtry Speirling!

Otomotiv endüstrisinde böyle bir talep var mıydı bilinmez ancak fizikte bilinen bir kural vardır: Bir cisim kendi ağırlığına eşit veya daha fazla kuvveti yukarı doğru üretmeyi başarırsa ters bir şekilde de istediği yüzeyde hareket edebilir. Tanım olarak oldukça havalı olan bu kural sayesinde cisimleri istediğimiz yönlerde hareket ettirmemiz mümkün. Ve bu hususta McMurtry Speirling isimli bir elektrikli otomobil piyasaya sürülmek üzere.

McMurtry Speirling kendi ağırlığından daha fazla kuvvet üretmeyi başararak ters bir vaziyette hareket etmeyi başardı. Elektrikli bir hiper otomobil olan McMurtry Speirling tabanında bulunan dev vakum fanları sayesinde ters yüzeylerde bile durmayı başarıyor. Bu sayede otomobili istediğiniz yönde hareket ettirmeniz mümkün. Geçtiğimiz günlerde paylaşılan test videosunda da otomobilin tamamen ters bir yüzeyde asılı kaldığı ve devamında bu yüzeyde "kontrollü" bir şekilde hareket ettiği görülüyor.

Bu noktada "kontrollü" ifadesinin altını çiziyoruz zira dünyanın yer çekimi etkisine tamamen zıt bir yönde sizin kontrolünüz sınırları içerisinde hareket etmek oldukça büyük bir teknoloji. Bu konuda otomobil gerekli tüm testleri başarıyla tamamladı. Ancak bu teknoloji yeni değil. 1970'li yıllarda da buna benzer teknolojiler denendi ve nispeten de başarılı oldular. McMurtry Speirling sayesindeyse bu teknoloji gerçek olarak hayata geçti diyebiliriz.

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