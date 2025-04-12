Keseye Uygun Cybertruck Long Range Görücüye Çıktı—Görenler Hayal Kırıklığına Uğradı

Tesla, yeni Cybertruck Long Range RWD modelini tanıttı ve bu model, serideki en düşük fiyat etiketine sahip araç olarak akıllara kazındı. Ancak burada bir handikap var: Aracı ucuzlatmak için pek çok özelliğini çıkartmışlar ve geriye pek bir şey kalmamış. 72.235 dolarlık fiyatıyla çift motorlu AWD versiyondan tam 10.000 dolar daha ucuz olan bu modele bakanlar hayal kırıklığına uğradı.

İşin ilginç tarafı şu: 362 millik menzile (582 km civarı) ulaşmak için 750 dolara satılan ve sizin takmanız gereken yumuşak bir tonneau cover, yani kasa örtüsü almanız gerekiyor. Bu ekipman diğer modellerde elektrikli olarak geliyor. Örtüyü almazsanız menzil 350 mile (563.27 km), 20 inçlik jantları seçerseniz 331 mile (532.69 km) kadar düşüyor.

Aracın Yüksekliği 7.5 İnç Düşmüş

Tesla'nın menzil hesaplamaları zaten tartışmalıydı, bu yüzden bu rakamların gerçek hayatta ne kadar geçerli olduğu da soru işareti ama iş burada bitmiyor tabii. Öncelikle bu modelde ön motor yok, dolayısıyla dört çeker de yok. Sadece arka motorla gelen Long Range modeli, 0-100 km/s hızlanmasını 6.2 saniyede tamamlıyor.

Ön motorun olmaması çekme kapasitesine de yansımış. Long Range, maksimum 7.500 pound (~3.401 kg) çekebiliyor. Diğer Cybertruck modelleri 11.000 pound'a (~4.989 kg) kadar çıkıyor. Süspansiyon sistemi de değişmiş: diğer modellerdeki adaptif hava süspansiyonu yerine sabit yaylar ve adaptif amortisörler var. Bu da aracın yerden yüksekliğini 16 inç'ten (~40 cm) 9.57 inç'e (24 cm) düşürüyor.

Yük taşıma kapasitesi de 2.006 pound (~1.003 kg) yani 2.500 pound'luk AWD'ye göre düşürülmüş durumda. Bu değer sadece opsiyonel 3.500 dolarlık 20 inçlik jantlarla mümkün. Standart jantlarla ne kadar taşıyabildiği ise belirtilmemiş.

İç Mekan Konforundan Eser Yok

Diğer modellerdeki 120 ve 240 voltluk prizler, premium aydınlatmalar, kilitli eşya bölmesi ve L-Tracks sabitleme sistemi bu modelde yok. Aydınlatmalar da düşürülmüş; arka taraftaki şerit LED ışık bile yerini standart stop lambalarına bırakmış.

İç kısımda da işler pek beklendiği gibi değil. Ses sistemine büyük darbe inmiş ve 15 hoparlörlü, aktif gürültü engelleme sistemli stereo yerine 7 hoparlörlü ve gürültü engellemesiz daha basit bir sistem gelmiş.

Koltuklar kumaş, suni deri opsiyonu yok ve sadece ön koltuklarda ısıtma sistemi bulunuyor. Arka koltuklara ısıtma ve ön koltuklara havalandırma özelliği eklenmemiş.

Arkadaki ekranı kaldırmışlar ve orta konsolu "standart" olarak bırakmışlar. Tesla'dan gelen açıklama bu yönde, bunun dışında bir terim belirtilmemiş, yani ne çaplı bir "standart" olduğu anlaşılmıyor. Kabin içindeki HEPA filtre ve iki adet 120V priz de artık bu modelde sunulmuyor.

Fiyatı Ucuz Olsun Diye En İyi Özellikleri Eritmişler

Tesla, Cybertruck'ı ilk tanıttığında 40.000 dolarlık bir başlangıç fiyatı vaat etmişti. Ancak görünen o ki o günler artık uzak bir hayal. Long Range versiyonuna bu kadar çok şeyden feragat ederek ulaşılmışken, daha da ucuz bir versiyonun piyasaya sürülmesi artık çok olası görünmüyor.

Belki daha küçük bataryalı bir modelin piyasaya çıkması gibi bir ihtimal masada olabilir ama geçmiş düşük menzilli araç satışlarını incelediğimizde buradan da Tesla'nın darbe aldığını görüyoruz.