GPT-5'i Ücretsiz Olarak Kullanabilirsiniz: Nasıl mı?

OpenAI, geçtiğimiz günlerde merakla beklenen yeni yapay zeka modeli GPT-5'i duyurdu. GPT-4'e göre daha üstün yetenekleri ile dikkat çeken yeni model ücretsiz olarak erişilebilir olsa da bazı kullanım limitlerine sahip. Ancak, Microsoft'un bu durum için akıllıca bir çözüm yolu var.

Şirket, GPT-5'in kullanıma sunulmasıyla birlikte yeni modeli tüm Copilot ekosistemine ücretsiz olarak entegre etmeye başladı. GPT-5 artık Copilot, Microsoft 365 Copilot, GitHub Copilot, Copilot Studio ve Azure AI gibi platformlarda kullanılabiliyor. İşte detaylar!

GPT-5, Copilot Üzerinden Ücretsiz Olarak Kullanılabiliyor

Microsoft kısa süre önce yayınladığı blog yazısında, OpenAI'ın en yeni yapay zeka modeli GPT-5'i kendi yapay zeka asistanı Copilot'a entegre ettiğini duyurdu. Bu entegrasyon sayesinde, Copilot'un yeni "Akıllı Mod"u, daha hızlı yanıtlar üretmek veya daha derinlemesine analizler yapmak için GPT-5'in gücünden yararlanacak. Üstelik, bu hizmet ChatGPT'deki kullanım limitlerinin aksine tamamen ücretsiz olacak.

Ayrıca, GPT-5'in sadece standart Copilot sürümüyle sınırlı kalmadığını da belirtelim. Microsoft, GitHub geliştiricileri için tasarlanan GitHub Copilot ve Azure AI Foundry gibi diğer platformlarının da artık GPT-5 desteğine sahip olduğunu aktarıyor.

GPT-5 Neler Sunuyor?

OpenAI, GPT-5'in önceki versiyonlara göre daha akıllı, daha hızlı, daha kullanışlı ve daha doğru olduğunu, ayrıca "halüsinasyon" oranının da düşük olduğunu belirtiyor. Yapılan açıklamalara göre GPT-5, önceki modellerin "ret ya da cevap" şeklinde çalışan basit güvenlik mekanizmalarının aksine, daha esnek bir yaklaşımla çalışıyor ve kullanıcılara en uç konularda bile açıklayıcı cevaplar verebiliyor.

GPT-5'in en önemli yeniliklerinden biri ise hangi alt sistemin kullanılacağına otomatik olarak karar verebilmesi. Modelin sahip olduğu akıllı yönlendirme mekanizması, gerçek kullanıcı etkileşimlerinden ve performans verilerinden faydalanarak sürekli olarak kendini geliştiriyor. Bu sayede model, her sorgu için en uygun yanıtı vermek üzere kendi iç dinamiklerini optimize edebiliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Copilot, yeni GPT-5 entegrasyonu sayesinde daha iyi bir performans sunabilecek mi? Yorumlarda buluşalım.