OpenAI CEO'su İtiraf Etti: GPT-5 Beni Gerçekten Korkutuyor

Yapay zeka teknolojileri gelişmeye ve günlük hayatımızın rutin bir parçası olmaya devam ediyor. AI artık her alanda ve giderek daha fazla kişi işsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya. Bu süreçte en çok pay sahibi olan şirket ise kuşkusuz ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI. Üstelik tüm bu kaos ve belirsizliğe rağmen şirketin durmaya niyeti yok. Yeni model GPT-5 üzerindeki çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Ancak CEO Sam Altman bile gelişmelerden dolayı endişeleniyor.

OpenAI CEO'su Sam Altman

OpenAI CEO'Su Sam Altman, katıldığı bir podcast'te üzerinde çalıştıkları ve merakla beklenen GPT-5 hakkında konuştu. Bir yıldan uzun süredir geliştirilme aşamasında olan bu modelin daha önce tanıtılması planlanmış ama ertelenmişti. Şimdi ise bu ertelenmenin neden olabileceği ortaya çıktı. Altman'a göre bu model yapay zeka teknolojilerinin Manhattan Projesi ve oldukça korkutucu.

Bilmeyenler için Manhattan Projesi, ABD'nin İkinci Dünya Savaşı sırasında atom bombası geliştirmek amacıyla gizlice yürüttüğü projenin adı. Buradaki vurgu yapılmak istenen şey ise söz konusu projenin ortaya çok tehlikeli bir "ürün" çıkardığı ve dünyanın sonrasında asla aynı olmadığı. Sam Altman ise GPT-5'e baktığında Manhattan Projesi'ni gördüğünü söylüyor.

Ne yazık ki bu benzetme ile tam olarak neyi söylediğini ya da onu neyin korkuttuğunu açıklamayan CEO, denetimin az olmasını da eleştirdi. "Odada yetişkin yok" ifadesini kullanan Altman, denetim süreçlerinin gelişimin gerisinde kaldığının da altını çizdi. Ancak hatırlatmakta fayda var ki OpenAI'ın başındaki isim olarak Altman'ın bu şikayet ettiği sorunların hepsini giderme gücü var.

GPT-5'in çok yakında piyasaya sürülmesi bekleniyor ve modelin GPT-4'ü çocuk oyuncağı gibi göstereceğinden şüphe yok. Merak edilen ise bunun nasıl olacağı. Daha hızlı, daha akıllı ve daha sezgisel olacağını zaten biliyoruz ancak bir şeyi duymak ve deneyimlemek oldukça farklı şeyler.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Altman'ı korkutan şey tam olarak nedir ve yaptığı denetim gerek açıklamaları gerçekten samimi mi? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.