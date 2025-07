Sosyal Medya Bağımlısı Mısınız? Hemen Test Edin!

Günde kaç saat sosyal medyada vakit geçiriyorsun? 1-2 saat 3-4 saat 5-6 saat 7+ saat

Sosyal medyayı ne sıklıkta kontrol ediyorsun? Saatte birkaç kez Her 30 dakikada bir Her 10-15 dakikada bir Sürekli açık, her dakika

Sosyal medya olmadan ne kadar dayanabilirsin? Birkaç gün rahatça 1 gün zor olur Birkaç saat maksimum 1 saat bile zor

Telefonun pilinin bittiğinde ne hissediyorsun? Normal, sorun değil Biraz rahatsız oluyorum Çok stresli ve endişeli Panik halinde şarj arıyorum

Sosyal medya yüzünden işlerin ne kadar aksıyor? Hiç aksımıyor Bazen dikkatim dağılıyor Sık sık erteliyorum Sürekli aksıyor

Sosyal medyada aldığın beğeni/yorum seni nasıl etkiliyor? Pek umurumda değil Güzel oluyor ama önemli değil Ruh halimi etkiliyor Günümü belirliyor

Sonucu Gör