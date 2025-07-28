Sosyal Medya Bağımlısı Mısınız? Hemen Test Edin!
Sosyal medya bağılılığınızın ne seviyede olduğunu görmek istiyorsanız aşağıda yer alan anket sorularını çözerek cevaba ullaşabailirsiniz.
Ne kadar sosyal medya bağımlısısınız? Instagram, TikTok ve X gibi popüler sosyal medya platformları hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Hayatımızın en önemli anlarını bu platformlarda paylaşıyor, günümüzün önemli bir kısmını yine buralarda içerik tüketerek geçiriyoruz. Ancak her şeyin olduğu gibi sosyal medyanın da fazlası zarar. Peki ne kadar sosyal medya bağımlısısın? Aşağıda yer alan anket size bu sorunun cevabını verecek.
📱 Ne Kadar Sosyal Medya Bağımlısısın?