Samsung, 200 MP ISOCELL HP2 Kamera Sensörünü Tanıttı

Samsung, 200 MP ISOCELL HP2 kamera sensörünün tanıtımını gerçekleştirdi. Yapılan tanıtımla beraber yeni kamera sensörünün özellikleri belli oldu. Samsung Galaxy S23 Ultra modelinde yer alması beklenen sensöre dair detaylar haberimizde.

Samsung'un 200 MP ISOCELL HP2 Kamera Sensörü Neler Sunuyor?

Güney Kore merkezli teknoloji devi, akıllı telefon ve tablet gibi ürünlerin yanı sıra kamera teknolojileri üzerinde de çalışıyor. Şirket, 200 megapiksel çözünürlüğe sahip ISOCELL HP2 isimli yeni bir kamera sensörünü tanıttı.

1/1,3 inç boyuta sahip olan ISOCELL HP2'nin piksel boyutu 0,6 μm olarak açıklandı. Seri üretime başladığı söylenen sensör, Tetra2pixel olarak isimlendirilen gelişmiş piksel gruplama teknolojisini kullanıyor. Bu, sensörün ortamdaki ışık miktarına bağlı olarak piksel boyutlarını değiştirmesine imkân tanıyor.

Teknoloji devi tarafından tanıtılan ICOCELL HP2, Samsung Galaxy S23 Ultra kullanıcılarının düşük ışıklı ortamlarda daha iyi fotoğraflar çekmesine yardımcı olacak. Sensördeki Super QPD özelliği, ışığın az olduğu ortamlarda odaklanmayı büyük ölçüde geliştirecek.

Böylelikle fazla ışığın olmadığı ortamlarda bile daha hızlı ve daha doğru otomatik odaklama yapılabilecek. Samsung'un D-VTG teknolojisi ise renk üretimini geliştirecek ve aşırı pozlamayı azaltacak. Sonuç olarak daha başarılı görüntüler elde edilecek.