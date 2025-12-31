Samsung, 27 Saat Ekran Süresi Sunan 20.000 mAh'lik Telefon Bataryası Geliştirdi

Samsung'un 20.000 mAh kapasiteli akıllı telefon bataryası ortaya çıktı. Bir süredir pil teknolojilerinde rakiplerinin gerisinde kalan şirket, bu açığı kapatmak için sıkı çalışıyor. Bu doğrultuda Samsung'un son silahı ise 27 saat ekran süresi sunan dev batarya oldu.

Samsung, 20.000 mAh'lık İnce Batarya Geliştirdi

Samsung, söz konusu batarya kapasitesi konusunda uzun zamandır yerinde sayıyor. Rakipleri silikon karbon pil teknolojisiyle 7.000 mAh ve üzeri kapasiteye sahip telefonlarla karşımıza çıkarken, şirket hala 5.000 mAh'ta takılı kalmış durumda.

Üstelik bu oldukça çelişkili bir durum çünkü Samsung, aynı zamanda dünyanın önde gelen batarya üreticilerinden biri. Ancak son sızıntılar, Samsung'un arayı kapatmak için çalışmalarını sürdürdüğünü gösterdi. Buna göre şirketin pil bölümü Samsung SDI, 20.000 mAh kapasiteli yeni bir silikon karbon bataryayı test ediyor.

Belirtmekte fayda var ki 20.000 mAh batarya yeni bir gelişme değil. Dogee gibi üreticiler yıllardır bu kapasitelere ulaşabiliyor. Ancak Dogee bunu adeta bir ktiap kalınlığında telefonlarla yapıyor. Samsung'un geliştirdiği batarya ise bundan çok daha ince.

Bir S25 Ultra'nın içine sığabilecek kadar ince. Söz konusu batarya iki hücreden oluşuyor. Bunlardan biri 12.000 mAh kapasiteye sahip ve 6.3 mm kalınlığında diğeri ise 8.000 mAh ve 4 mm kalınlıkta. Elbette ki tam ölçülere sahip değilliz. Ancak sızıntılar bunun S25 Ultra gibi kalın telefonlara sığabilecek bir boyut olduğunu gösteriyor.

Peki 20.000 mAh batarya ne mi sunuyor. Pek çoğumuz sabah evden yüzde 100 şarjla çıkıyor ve akşam eve geldiğimizde telefonumuzu şarj etme ihtiyacı duyuyoruz. Bazılarımız gün içerisinde ikinci şarja bile ihtiyaç duyuyor. Samsung'un test aşamasındaki bataryası ise kullanıcısına 27 saat açık ekran süresi verebiliyor.

Ancak bütün haberler iyi değil. Test aşamasında olan batarya şu an için 960 şarj döngüsünü aştı. Testlerin sonunda ise bataryada şişme tespit edildi. Özellikle 8.000 mAh'lik hücrenin kalınlığının 4 mm'den 7.2 mm'ye çıktığı raporlandı.

Ne yazık ki şişme sorununa neden olan durum çözülmezse Samsung bu projeyi hayata geçirmeyecek Bu da yakın gelecekte bunu kullanan bir telefon görmeyeceğimiz anlamına geliyor. Samsung'un 20.000 mAh olmasa da ne zaman rakipleri gibi 7.000 ya da 10.000 mAh'lık telefonlar sunacağı ise şimdilik belirsiz.