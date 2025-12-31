Samsung, 27 Saat Ekran Süresi Sunan 20.000 mAh'lik Telefon Bataryası Geliştirdi
Samsung'un 20.000 mAh kapasiteye sahip yeni bir batarya üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. S25 Ultra'ya bile sığabilen bu pil, 27 saat ekran süresi sunuyor.
⚡ Önemli Bilgiler
- Samsung, 20.000 mAh kapasiteli silikon karbon batarya üzerimde çalışıyor.
- Söz konusu batarya bir akıllı telefonda kullanılduğında 27 saate kadar ekran süresi sunuyor.
- Samsung telefonu bir yıldır test ediyor ve şimdilik şişme sorununu aşmayı başaramadı.
Samsung'un 20.000 mAh kapasiteli akıllı telefon bataryası ortaya çıktı. Bir süredir pil teknolojilerinde rakiplerinin gerisinde kalan şirket, bu açığı kapatmak için sıkı çalışıyor. Bu doğrultuda Samsung'un son silahı ise 27 saat ekran süresi sunan dev batarya oldu.
Samsung, 20.000 mAh'lık İnce Batarya Geliştirdi
Samsung, söz konusu batarya kapasitesi konusunda uzun zamandır yerinde sayıyor. Rakipleri silikon karbon pil teknolojisiyle 7.000 mAh ve üzeri kapasiteye sahip telefonlarla karşımıza çıkarken, şirket hala 5.000 mAh'ta takılı kalmış durumda.
Üstelik bu oldukça çelişkili bir durum çünkü Samsung, aynı zamanda dünyanın önde gelen batarya üreticilerinden biri. Ancak son sızıntılar, Samsung'un arayı kapatmak için çalışmalarını sürdürdüğünü gösterdi. Buna göre şirketin pil bölümü Samsung SDI, 20.000 mAh kapasiteli yeni bir silikon karbon bataryayı test ediyor.
Belirtmekte fayda var ki 20.000 mAh batarya yeni bir gelişme değil. Dogee gibi üreticiler yıllardır bu kapasitelere ulaşabiliyor. Ancak Dogee bunu adeta bir ktiap kalınlığında telefonlarla yapıyor. Samsung'un geliştirdiği batarya ise bundan çok daha ince.
Bir S25 Ultra'nın içine sığabilecek kadar ince. Söz konusu batarya iki hücreden oluşuyor. Bunlardan biri 12.000 mAh kapasiteye sahip ve 6.3 mm kalınlığında diğeri ise 8.000 mAh ve 4 mm kalınlıkta. Elbette ki tam ölçülere sahip değilliz. Ancak sızıntılar bunun S25 Ultra gibi kalın telefonlara sığabilecek bir boyut olduğunu gösteriyor.
Peki 20.000 mAh batarya ne mi sunuyor. Pek çoğumuz sabah evden yüzde 100 şarjla çıkıyor ve akşam eve geldiğimizde telefonumuzu şarj etme ihtiyacı duyuyoruz. Bazılarımız gün içerisinde ikinci şarja bile ihtiyaç duyuyor. Samsung'un test aşamasındaki bataryası ise kullanıcısına 27 saat açık ekran süresi verebiliyor.
Yeni IMEI Kayıt Ücreti Belli Oldu: Yurt Dışından iPhone Almak Artık Hayal
2026 IMEI kayıt ücreti resmi olarak açıklandı. Yurt dışından getirilen telefonların ülkemizde kullanılabilmesi için ödenen IMEI kayıt ücreti 54 bin 258 TL oldu.
Ancak bütün haberler iyi değil. Test aşamasında olan batarya şu an için 960 şarj döngüsünü aştı. Testlerin sonunda ise bataryada şişme tespit edildi. Özellikle 8.000 mAh'lik hücrenin kalınlığının 4 mm'den 7.2 mm'ye çıktığı raporlandı.
Ne yazık ki şişme sorununa neden olan durum çözülmezse Samsung bu projeyi hayata geçirmeyecek Bu da yakın gelecekte bunu kullanan bir telefon görmeyeceğimiz anlamına geliyor. Samsung'un 20.000 mAh olmasa da ne zaman rakipleri gibi 7.000 ya da 10.000 mAh'lık telefonlar sunacağı ise şimdilik belirsiz.