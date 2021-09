Samsung 200MP'lik Kamerasını Duyurdu: Galaxy S22 ile Gelecek

Koreli teknoloji devi Samsung 200MP kamera sensörünü duyurdu. Muhtemelen Galaxy S22 serisine yerleştirilecek olan 200MP ve 50MP kamera sensörleri, birtakım yeni sensör teknolojisiyle geliyor. İşte ISOCELL HP1 ve ISOCELL GN5.

Samsung, endüstrinin ilk 200MP kamera sensörünü duyurduğu için megapiksel savaşlarındaki silahlanma yarışına yeni bir nükleer bomba getiriyor. ISOCELL HP1 olarak adlandırılan bu yeni kamera sensörü, yeni piksel gruplama teknolojisi kullanacak ve iddiaya göre düşük ışıkta kamera performansını büyük ölçüde iyileştirecek.

ISOCELL HP1 ile birlikte Samsung, daha küçük pikselleri sayesinde otomatik odaklamayı iyileştiren 50MP ISOCELL GN5'i de duyurdu. Bunlardan biri önümüzdeki yılın başlarında en üst seviye Galaxy S22 Ultra'ya yerleştirilecekken, diğeri muhtemelen Galaxy S22 ve Galaxy S22+'ı güçlendirecek.

Samsung Electronics Sensör İşinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Duckhyun Chang verdiği demeçte, "Samsung, yüksek çözünürlüklü görüntü sensörlerini bir sonraki seviyeye taşıyan ultra ince piksel teknolojilerine öncülük ediyor" dedi.

Duckhyun Chang'a göre engelleri aşan ISOCELL HP1 ve ultra hızlı otomatik odaklama sağlayan ISOCELL GN5 ile Samsung, yeni nesil mobil görüntüleme teknolojileri trendine öncülük etmeye devam edecek.

Resolution redefined. Introducing the #ISOCELL_HP1, the first 200M mobile image sensor to make the highest resolution possible on a smartphone. https://t.co/ecogOQlJwN pic.twitter.com/efeiiV8TPh