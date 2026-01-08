Samsung 2025'te Resmen Para Bastı

Yapay zeka teknolojilerindeki hızlı yükseliş Samsung'a yaradı. Birkaç yıl önce finansal sıkıntılarla gündeme gelen şirket, artık resmen para basıyor. İddialara göre Samsung, 2025'in 4. çeyreğinde yaklaşık 64,16 milyar dolar gelir elde etti ve bunun 13,8 milyar doları net kâr olarak şirketin kasasında kaldı.

Samsung, 2025'te Gelir Rekoru Kırdı

2025, Samsung için oldukça kazançlı bir yıl oldu. Şirket özellikle yılın son çeyreğinde adeta para bastı. Samsung'un geliri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artarken, kâr oranı neredeyse üç katına çıktı.

Bu şirketin üç ay içerisinde yaklaşık 64,16 milyar dolar gelir elde ettiği anlamına geliyor. Kıyaslamak gerekirse bu dünya üzerindeki 100'den fazla ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasından büyük bir meblağ.

Elbette ki bu paranın tamamı Samsung'un kasasına kalmıyor. Şirketin 13,8 milyar dolar kâr açıklaması bekleniyor. Samsung'un gelirlerindeki bu ani artışın nedeni ise yukarıda bahsettiğimiz üzere AI.

Pek çoğumuz Samsung'u akıllı telefon, televizyon ya da beyaz eşya gibi tüketici elektroniği ürünleriyle tanısak da şirket bundan çok daha fazlası. Pek çok farklı alanda faaliyet gösteren Samsung, özünde bir teknoloji üreticisi.

Artan gelirlerini ise OpenAI, Meta, Google, Microsoft ve Nvidia gibi yapay zeka yatırımı yapan teknoloji devlerine borçlu. Yapay zeka teknolojilerine olan talep, veri merkezlerine olan ihtiyacı inanılmaz oranda artırdı.

Bu da Samsung'un ürettiği DRAM, HBM ve NAND gibi belleklere olan talebin artmasına neden oldu. Şirket son üç ayda sadece yarı iletken üretiminden 10.34 milyar dolar kâr elde etti. Mobilde ise bu miktar 2 milyar dolar seviyesinde.

Uzmanlar bunun daha başlangıç olduğunu ve Samsung'un 2026'da çok daha iyi bir yıl geçireceğini öngörüyor. Kim bilir belki de 2026 Samsung'un 100 milyar dolar gelir ve 25 milyar dolar kâr elde eden Apple'ı yakaladığı yıl olur.