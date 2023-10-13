Samsung'un 3. Çeyrek Kazanç Tahminleri Açıklandı: Apple'a Karşı Rekabette Durum Ne?

Samsung, 2023 yılının 3. çeyrek kazanç tahminlerini yayınladı ve konsolide satış rakamının 67 trilyon Kore wonu civarında olduğu bildirildi. Peki şirket bu rakamlardan memnun mu?

Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında bu rakam Samsung'un satışlarda neredeyse %13'lük bir düşüşle karşı karşıya olduğu anlamına geliyor ve şirket bu yılın 3. çeyreği için 2,4 trilyon Kore wonu işletme kârı öngörüyor.

Koreli şirketin bir yıl önce 10,85 trilyon gelir elde ettiği düşünüldüğünde, işletme kârı hâlâ son derece düşük.

Kazançlarda Yıllık Bazda %95 Düşüş

Yine de daha düşük kâr rakamları, Samsung'un (ve Qualcomm'un) bu yıl yaşadığı yarı iletken işindeki kötü performansına bağlanabilir. Öyle ki şirket, mali açıdan kötü gidişatı durdurmak amacıyla yarı iletken üretimini azalttığını açıklamıştı.

Ayrıca analistler, yapay zekâ amaçlı DRAM çipleri gibi daha kârlı bellek türlerine yöneldiği için Samsung'un yarı iletken işindeki kayıplarının "muhtemelen üç trilyon won azaldığı" tahmininde bulunuyor.

Samsung, Akıllı Telefon Satışlarıyla Giderleri Dengelemeye Çalışıyor

Samsung genele baktığımızda gelir ve kâr açısından oldukça çalkantılı bir yıl geçiriyor. İlk çeyrekte şirket, 640 milyar Kore wonu kazanç (2022'nin ilk çeyreğine göre %95 düşüş) gözlemlediği için işletme kârındaki büyük düşüşe rağmen Galaxy S23 serisi satışlarıyla durumu toparlamayı başardı. İkinci çeyrek kâr açısından biraz daha iyiydi ancak yine de yarı iletken işindeki mücadelelerle doğrudan bağlantılı olarak yıllık bazda %95'lik bir düşüş yaşandı.

Samsung'un resmi 3. çeyrek kazanç ve performans verilerini 31 Ekim'e kadar açıklaması bekleniyor. Şirketin en son piyasaya sürdüğü katlanabilir cihazlar olan Galaxy Z Flip 5 ve Galaxy Z Fold 5'in şirkete gelirlerde önemli bir katkı sağlayacağı öngörülüyor.

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