Tim Cook Apple'ın Büyük Bir Gelişmesini Ağzından Kaçırdı (Ortaklık Bitirir)

İlk kez iPhone 16e ile tanıdığımız, Apple'ın ilk kendi üretimi modem çipi C1, lansman sırasında çok da dikkat çekmemişti. Apple o dönem sadece "şimdiye kadar bir iPhone'da kullanılan en enerji verimli modem" diyerek durumu hızlıca geçiştirmeyi ve detay vermemeyi tercih etmişti. Zira daha üst segmentte satılan iPhone modelleri hâlâ Qualcomm modemlerle çalışıyor. Tabii ki Apple'ın çıkıp da C1'in Qualcomm modellerden daha iyi olduğunu doğrudan söylemesi beklendik bir şey değildi. En azından şimdiye kadar.

Apple cephesinde işler değişmeye başladı. C1, gündelik hayat testlerinde Qualcomm'un modellerini sollamayı başardı. Apple bu başarıyı şu an için yüksek sesle dile getirmiyordu ama Apple CEO'su Tim Cook yanlışlıkla ağzından kaçırdı.

Apple ve Qualcomm Ortaklığı Bitiyor Mu?

Bir toplantı sırasında Tim Cook, C1 ve genel modem stratejisi hakkında şöyle dedi:

İlk ürünümüzü piyasaya sürmekten dolayı çok heyecanlıyız, her şey yolunda gidiyor. Müşterilerin istediklerine, özellikle pil ömrüne odaklanarak daha iyi ürünler üretebiliyor olmamız bizi mutlu ediyor. Bu bizim için bir yolculuğun başlangıcı.

İlk baktığımızda bizim için çok da fazla bir şey ifade etmiyor gibi görünüyor. Ancak Apple cephesinden hiç kimse daha önce bu kadar net bir konuşma yapmadı. Aslında bu cümle Apple'ın uzun süredir söylemekten çekindiği şeyi barındırıyor: Apple, kendi ürettiği C1 modemle daha iyi bir iPhone ortaya koyduğunu düşünüyor. Buradaki "daha iyi ürünler" ifadesi sadece pil ömrüyle sınırlı değil; daha güçlü bir bağlantı, daha düşük ısınma ve gelecekteki cihaz tasarımları için daha fazla özgürlük anlamına geliyor.

Ayrıca bu sözler Apple'ın Qualcomm ile olan mecburi ortaklığının bitişine doğru adım adım ilerlediğinin de habercisi.

C1 Modem Ne Zaman iPhone'lara Gelecek?

2025 sonunda çıkacak iPhone 17 Pro ve Pro Max modellerinde hâlâ Qualcomm modemler olacak. Ama giriş ve orta segment cihazlarda Apple'ın kendi C1 ya da geliştirilecek C2 modemleriyle donatılmış iPhone'ları görmeye devam edeceğiz.

Apple sadece daha iyi modem yapmakla kalmadı, aynı zamanda lisans maliyetlerini düşürüp daha uygun fiyatlı ürünler çıkarabilecek bir stratejiye geçti. Bu da hem kullanıcıya hem de Apple'ın kar marjına yarayacak.

Bu strateji Apple'ın başarısını artırır mı yoksa Qualcomm beklenmedik bir hamle yaparak Apple'ı pişman mı eder? Yorumlarda buluşalım.