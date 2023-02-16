Samsung'dan Yapay Zeka Atılımı: ChatGPT Benzeri Bir Yapay Zeka Gelebilir!

Samsung, ürünlerine gelişmiş diyalogsal yapay zekâ yetenekleri kazandırmak için çalışıyor olabilir. Geçen hafta Malezya'da düzenlenen bir basın toplantısında TM Roh, Samsung'un yeni yapay zekâ tabanlı teknolojiler geliştirmek için küresel bilişim firmalarıyla ortaklık kurma planları olduğunu belirtti.

Samsung'un mobil şefi TM Roh, ChatGPT'yi örnek göstererek "ChatGPT'nin makine öğrenimi ve derin öğrenimi yenilikler gösteriyor [...] Dil modeli Samsung'un daha da gelişmesinin önünü açacak." dedi.

ChatGPT, sorguları yanıtlamak ve sorunları konuşmaya dayalı, doğal bir şekilde çözmek için üretken, önceden eğitilmiş (GPT) dil modellerini kullanan gelişmiş bir yapay zekâ sohbet robotudur.

Samsung'dan ChatGPT Benzeri Yapay Zekâ Görebiliriz

Samsung, akıllı telefonlar, tabletler ve takılabilir cihazlar dâhil olmak üzere mobil cihazlarına daha iyi yapay zekâ özellikleri kazandırmak için gelişmiş dil modellerinden yararlanmak istiyor. Raporlara göre Samsung'un yapay zekâ Ar-Ge merkezi gelecekte daha iyi yapay zekâ teknolojileri bulmak için çeşitli ortaklarla iş birliği yapmaya açık. Koreli teknoloji devi hâlihazırda mobil cihazlarına yerleştirilmiş bir sohbet yapay zekâsı olan Bixby'ye sahip. ChatGPT kadar gelişmiş olmasa da Samsung, 2017 yılında Bixby'nin konuşma becerilerini güçlendirmek için Güney Koreli Fluently girişimini satın almıştı.

Özellikle de ChatGPT'nin daha fazla ilgi görmesi ve Google'ın "Bard" adlı kendi konuşma yapay zekâsıyla sohbet botu kervanına katılmasıyla Samsung, mobil cihazlarında benzer araçlar geliştirmek veya uygulamak için yapay zekâ ortakları arıyor gibi görünüyor.

Samsung ayrıca elektrikli süpürgeler ve ev aletleri de dâhil olmak üzere diğer birçok ürün için de yapay zekâ kullanıyor. Dolayısıyla şirketin geleceğe yönelik gelişmiş dil modellerine ilişkin vizyonu akıllı telefon ve tabletlerin ötesine geçebilir.