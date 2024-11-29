Samsung Kullanıcılarına Kötü Haber: Her Model Özellik Güncellemesi Almayacak

Samsung, yeni yapay zeka platformu Galaxy AI ile teknoloji dünyasında ses getirdi. Tabii bu özellikler ne yazık ki her Samsung kullanıcısına sunulmayacak. Şirketin yaptığı açıklamaya göre, sadece belirli modeller bu gelişmiş yapay zeka özelliklerinden faydalanabilecek.

Kimler Bu Özelliklerden Yararlanabilecek?

Galaxy AI’nin sunacağı gelişmiş özellikler arasında daha iyi kamera performansı, akıllı pil yönetimi ve cihaz kullanımına göre kişiselleştirilmiş deneyimler yer alıyor. Ancak bu yenilikler, yalnızca şu modeller için geçerli:

Galaxy Z Fold5

Galaxy Z Flip5

Galaxy Tab S9 ve S9+

Galaxy A54 5G (belirli pazarlarda)

Galaxy S23 Ultra, S23+, S23, S23 FE

Bilindiği üzere Samsung, yeniliklerini genellikle amiral gemisi ve en yeni cihazlarına öncelikli olarak sunuyor. Bu kez de benzer bir tutum sergiledi.

Neden Eski Modeller Hariç Tutuluyor?

Samsung’un bu kararının arkasındaki sebep, Galaxy AI özelliklerinin yüksek donanım gereksinimleri. Eski ve daha düşük segmentteki cihazlar bu tür ileri düzey yapay zeka teknolojilerini çalıştırabilecek işlem gücüne, kamera sistemine ya da yazılım altyapısına sahip değil. Samsung da yıllardır yaptığı gibi yine bildiği yoldan şaşmayıp sadece uyumlu cihazlarla yoluna devam etmek istedi.