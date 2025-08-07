Samsung'un 4 Telefonu Artık Güncelleme Almayacak

Samsung, geçtiğimiz yıllarda satışa sunulan dört telefonu için yazılım desteğini Ağustos 2025 itibarıyla sonlandırdı. Teknoloji devinin aylık olarak güncellediği yazılım politikası listesinden çıkarılan bu cihazlar, artık güvenlik ve işletim sistemi güncellemelerini alamayacak.

Güncelleme Desteği Biten Samsung Telefonlar

Güncelleme desteği kesilen Samsung telefonlar arasında Galaxy A22, Galaxy F22, Galaxy M32 ve Galaxy M42 5G yer alıyor. 2021 yılında satışa sunulan bu dört telefon, dört yıl boyunca güvenlik güncelleemsi ve iki büyük işletim sistemi güncellemesi aldı.

Kullanıcılar destek sona erse de söz konusu telefonları kullanmaya devam edebilir. Yalnızca cihazlar güncellemelerden mahrum kalacak. Güncellemelerin yeni özelliklerin yanı sıra güvenlik açıklarını ve yazılımsal hataları düzelttiğinden ötürü önemli olduğunu belirtelim.

Geçtiğimiz günlerde Android 16 tabanlı One UI 8.5 güncellemesi alacak cihazlar ortaya çıkmıştı. Android 16 tabanlı One UI 8.5 güncellemesinin çıkış tarihi henüz açıklanmadı ancak 2026 yılının ocak veya şubat ayında sunulması bekleniyor.

