Samsung'un 4 Telefonu Artık Güncelleme Almayacak
Samsung, 2021 yılında satışa sunulan dört farklı model için güncelleme desteğini bitirdi. Listedeki telefonlar artık güncelleme almayacak. İşte detaylar!
Samsung, geçtiğimiz yıllarda satışa sunulan dört telefonu için yazılım desteğini Ağustos 2025 itibarıyla sonlandırdı. Teknoloji devinin aylık olarak güncellediği yazılım politikası listesinden çıkarılan bu cihazlar, artık güvenlik ve işletim sistemi güncellemelerini alamayacak.
Güncelleme Desteği Biten Samsung Telefonlar
Güncelleme desteği kesilen Samsung telefonlar arasında Galaxy A22, Galaxy F22, Galaxy M32 ve Galaxy M42 5G yer alıyor. 2021 yılında satışa sunulan bu dört telefon, dört yıl boyunca güvenlik güncelleemsi ve iki büyük işletim sistemi güncellemesi aldı.
Kullanıcılar destek sona erse de söz konusu telefonları kullanmaya devam edebilir. Yalnızca cihazlar güncellemelerden mahrum kalacak. Güncellemelerin yeni özelliklerin yanı sıra güvenlik açıklarını ve yazılımsal hataları düzelttiğinden ötürü önemli olduğunu belirtelim.
Geçtiğimiz günlerde Android 16 tabanlı One UI 8.5 güncellemesi alacak cihazlar ortaya çıkmıştı. Android 16 tabanlı One UI 8.5 güncellemesinin çıkış tarihi henüz açıklanmadı ancak 2026 yılının ocak veya şubat ayında sunulması bekleniyor.
Android 16 Tabanlı One UI 8.5 Güncellemesi Alacak Telefonlar
Galaxy S Serisi
- Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, Galaxy S25 Edge
- Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, Galaxy S24 FE
- Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, Galaxy S23 FE
- Galaxy S22, S22+, S22 Ultra
- Galaxy S21, S21+, S21 Ultra, Galaxy S21 FE
Galaxy Z Serisi
- Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6
- Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5
- Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4
- Galaxy Z Fold Special Edition
Galaxy A Serisi
- Galaxy A16, Galaxy A15, Galaxy A14
- Galaxy A06
- Galaxy A73
- Galaxy A56, Galaxy A55, Galaxy A54, Galaxy A53
- Galaxy A36, Galaxy A35, Galaxy A34, Galaxy A33
- Galaxy A26, Galaxy A25, Galaxy A24
Galaxy M Serisi
- Galaxy M35, Galaxy M34, Galaxy M33
- Galaxy Galaxy M56, Galaxy M55, Galaxy M55s, Galaxy M54, Galaxy M53
- Galaxy Galaxy M06, Galaxy M05
- Galaxy Galaxy M16, Galaxy M15
Galaxy F Serisi
- Galaxy F06, Galaxy F05
- Galaxy F56, Galaxy F55, Galaxy F54
- Galaxy F16, Galaxy F15, Galaxy F14
- Galaxy F34
Galaxy XCover Serisi
- Galaxy XCover 7, Galaxy XCover 7 Pro
- Galaxy XCover 6 Pro