Samsung Bu Kez de Kolye ve Küpelerinizi Akıllı Hale Getirecek!

Teknoloji dünyasında yapay zeka destekli giyilebilir teknolojili ürünlerine yönelik büyük bir atılım yaşanırken, Samsung da bu değişimin öncülerinden biri olmaya hazırlanıyor. Güney Koreli şirket, geleneksel akıllı cihazların ötesine geçerek, klasik aksesuarları birer giyilebilir teknoloji ürününe dönüştürmeyi hedefliyor.

İddialara göre teknoloji devi, geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü Galax Ring isimli yeni akıllı yüzük modelinin ardından yapay zeka tabanlı yeni akıllı küpe ve kolyeler geliştirmeye başladı. Konu hakkında Samsung cephesinden gelen açıklamalar da bu iddiaları destekler nitelikte.

Samsung Yapay Zeka Destekli Giyilebilir Teknolojilere Odaklanacak

Samsung Mobil Deneyim Bölümü Operasyon Direktörü Won-joon Choi, konu hakkında yaptığı açıklamada yapay zekanın kullanıcıların telefonlarını ceplerinden çıkarmak zorunda kalmadan daha hızlı iletişim kurmalarını ve işlerini halletmelerini sağlayacak yeni bir teknoloji trendinin başladığını aktardı.

Won-joon Choi'ye göre, Samsung'un bu trende katkısı boynunuza takabileceğiniz, kulağınızdan sallanabilecek veya parmağınıza takabileceğiniz yeni cihazlar olabilir. Choi'nin konu hakkında verdiği demeç şu şekilde:

"İnanıyoruz ki, yeni nesil cihazlar ceplerinizde taşımak zorunda kalmayacağınız, elinizde bulundurmanıza gerek kalmayacak bir şey olmalı. Bu yüzden gözlük, küpe, saat, yüzük ve kolye gibi takılabilir aksesuarlar bu cihazlara bir form kazandırabilir."

Choi'nin bu dikkat çekici yorumları, Samsung'un yapay zeka merkezli yeni donanım ürünlerine verdiği büyük önemi gözler önüne seriyor. Öyle ki, Samsung gibi teknoloji devleri, yapay zekanın sesli iletişimdeki başarısı sayesinde, genellikle yazma ve dokunma odaklı kullandığımız akıllı telefonların yavaş yavaş yerini yeni nesil cihazlara bırakacağına inanıyor.

Ancak, adı geçen akıllı kolye ve küpelerin ne zaman piyasaya sürüleceği konusunda henüz net bir bilgi bulunmuyor. Samsung'un Galaxy Ring'den farklı olarak bu yeni aksesuarlarında yapay zeka teknolojisini tamamen entegre etmeyi hedeflediği belirtiliyor. Şirketin bu iddialı projesi hakkında önümüzdeki günlerde daha fazla bilgi edinmeyi umuyoruz. Gelişmeler için takipte kalın!