Samsung, Yeni Akıllı Yüzüğü Galaxy Ring'i Duyurdu!

Aylardır söylentilere konuk olan Samsung'un ilk akıllı yüzüğü Galaxy Ring, merakla beklenen Galaxy S24 serisi ile birlikte gösterildi.

Esasında etkinlikte yer alacağı düşünülüyor olsa da etkinliğin büyük bir kısmının Galaxy S24 serisine odaklanması nedeniyle gösterilmesi ihtimaline artık düşük bakılıyordu ancak etkinliğin sonunda şirket detaylı bir lansman olsa da ufak bir gösterim gerçekleştirdi.

Galaxy Ring Neler Yapabilecek?

Galaxy AI adı altında yapay zekâyı ürün gamlarına nasıl getirdiğini gözler önüne seren Samsung'un Galaxy Ring'i de benzer mentaliteyle geliyor.

Şirket yüzüğün tüm fonksiyonlarını tanıtmamış olsa da açıkladığı kadarıyla Galaxy Ring bir akıllı sağlık takip cihazı olacak. Bunun yanı sıra gerek telefonlarla bağlantılı gerek bağımsız yapay zekâ özelliklerine de sahip olacak.

Elbette yüzüğe dair bir çıkış tarihi bilgisi de henüz yok. Samsung etkinlikte daha fazla detay paylaşmadığı için Galaxy Ring'in gelecekte söylentilerin ana odağı olacağını söylesek yalan olmaz.

Peki sizin Galaxy Ring'den beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.