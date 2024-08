Android 15 İçin Geri Sayım: Popüler Samsung Modeli One UI 7 Çalıştırırken Görüldü!

Samsung, uzun süredir Android 15 tabanlı One UI 7 üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Hatta son dönemde yeni arayüzün beta testlerinin ertelendiğiyle ilgili birçok haberle karşılaştık. Son raporlar, Güney Koreli üreticinin popüler modelinde Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesini test ettiğini gösteriyor.

Samsung, Android 15 Tabanlı One UI 7 Sürümünü Galaxy S21 FE'de Test Etmeye Başladı

SamMobile, Samsung'un Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesini 2022 yılında satışa sunduğu Galaxy S21 FE üzerinde test etmeye başladı. Kaynak, testlerin akıllı telefonun SM-G990U model numarasına sahip varyantı üzerinde gerçekleştiğini belirtiyor.

Daha önce Samsung'un One UI 7'nin beta sürecini ağustosun üçüncü haftasında başlatacağı iddia edildi. Ancak, son dönemdeki raporlar bu söylentilerin tam tersi niteliğinde. Zira güvenilir sektör kaynaklarına göre Güney Koreli üreticinin şu an için One UI 7 betasını yayınlama planı bulunmuyor.

