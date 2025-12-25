Samsung Herkesi Şaşırttı: Onlarca Modele One UI 8.5 Güncellemesi!

Samsung, son dönemlerde yazılım güncellemeleri için yoğun mesai harcıyor. En güncel arayüz sürümü olan Android 16 tabanlı One UI 8.5 için ilk testleri Galaxy S25 serisiyle başlatan şirket, çalışmalarını orta ve giriş segmentteki modellere de genişletmiş durumda.

Kısa süre önce Galaxy M54 üzerinde One UI 8.5 testlerine başlayan Samsung, şimdi ise onlarca farklı modeli listeye ekledi. İşte One UI 8.5 güncellemesi alan modeller...

One UI 8.5 İle Test Edilen Modeller

Samsung’un sunucularında şirketin birçok cihaz için One UI 8.5 test sürecini resmen başlattığı görülüyor. Kullanıcılara önemli yenilikler ve iyileştirmeler sunan One UI 8.5, performans ve kullanıcı deneyimi açısından önemli gelişmeler sunuyor. Test edilmeye başlanan modellere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

S Serisi

Samsung Galaxy S26

Samsung Galaxy S26+

Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S25

Samsung Galaxy S25+

Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Edge

Samsung Galaxy S25 FE

Samsung Galaxy S24

Samsung Galaxy S24+

Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung Galaxy S24 FE

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S23+

Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy S23 FE

Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S22+

Samsung Galaxy S22 Ultra

A Serisi

Samsung Galaxy A57

Samsung Galaxy A56

Samsung Galaxy A55

Samsung Galaxy A54

Samsung Galaxy A53

Samsung Galaxy A37

Samsung Galaxy A36

Samsung Galaxy A35

Samsung Galaxy A33

Samsung Galaxy A26

Samsung Galaxy A25

Samsung Galaxy A17 LTE/5G

Samsung Galaxy A16 5G

Z Serisi

Samsung Galaxy Z Fold 7

Samsung Galaxy Z Flip 7

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

Samsung Galaxy Z Fold 6

Samsung Galaxy Z Flip 6

Samsung Galaxy Z Fold 5

Samsung Galaxy Z Flip 5

Tabletler

Samsung Galaxy Tab S10+

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra

Samsung Galaxy Tab S10 FE

Samsung Galaxy Tab S9

Samsung Galaxy Tab S9+

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra

Söz konusu güncelleme çok sayıda mobil cihazla test edilmeye başlansa da şu anda için yalnızca Galaxy S25 serisi kullanıcıları tarafından deneyimlenebiliyor. Önümüzdeki yıl daha fazla modelde kullanılabilir olacaktır.