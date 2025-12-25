Samsung Herkesi Şaşırttı: Onlarca Modele One UI 8.5 Güncellemesi!
Samsung, çok sayıda model için Android 16 tabanlı One UI 8.5 testlerine başladı. Listede birçok popüler cihazın yer aldığı görülüyor. İşte o modeller!
⚡ Önemli Bilgiler
- Samsung, onlarca modelde Android 16 tabanlı One UI 8.5 testlerine başladı.
Samsung, son dönemlerde yazılım güncellemeleri için yoğun mesai harcıyor. En güncel arayüz sürümü olan Android 16 tabanlı One UI 8.5 için ilk testleri Galaxy S25 serisiyle başlatan şirket, çalışmalarını orta ve giriş segmentteki modellere de genişletmiş durumda.
Kısa süre önce Galaxy M54 üzerinde One UI 8.5 testlerine başlayan Samsung, şimdi ise onlarca farklı modeli listeye ekledi. İşte One UI 8.5 güncellemesi alan modeller...
One UI 8.5 İle Test Edilen Modeller
Samsung’un sunucularında şirketin birçok cihaz için One UI 8.5 test sürecini resmen başlattığı görülüyor. Kullanıcılara önemli yenilikler ve iyileştirmeler sunan One UI 8.5, performans ve kullanıcı deneyimi açısından önemli gelişmeler sunuyor. Test edilmeye başlanan modellere aşağıdan ulaşabilirsiniz.
S Serisi
- Samsung Galaxy S26
- Samsung Galaxy S26+
- Samsung Galaxy S26 Ultra
- Samsung Galaxy S25
- Samsung Galaxy S25+
- Samsung Galaxy S25 Ultra
- Samsung Galaxy S25 Edge
- Samsung Galaxy S25 FE
- Samsung Galaxy S24
- Samsung Galaxy S24+
- Samsung Galaxy S24 Ultra
- Samsung Galaxy S24 FE
- Samsung Galaxy S23
- Samsung Galaxy S23+
- Samsung Galaxy S23 Ultra
- Samsung Galaxy S23 FE
- Samsung Galaxy S22
- Samsung Galaxy S22+
- Samsung Galaxy S22 Ultra
A Serisi
- Samsung Galaxy A57
- Samsung Galaxy A56
- Samsung Galaxy A55
- Samsung Galaxy A54
- Samsung Galaxy A53
- Samsung Galaxy A37
- Samsung Galaxy A36
- Samsung Galaxy A35
- Samsung Galaxy A33
- Samsung Galaxy A26
- Samsung Galaxy A25
- Samsung Galaxy A17 LTE/5G
- Samsung Galaxy A16 5G
Z Serisi
- Samsung Galaxy Z Fold 7
- Samsung Galaxy Z Flip 7
- Samsung Galaxy Z Flip 7 FE
- Samsung Galaxy Z Fold 6
- Samsung Galaxy Z Flip 6
- Samsung Galaxy Z Fold 5
- Samsung Galaxy Z Flip 5
Tabletler
- Samsung Galaxy Tab S10+
- Samsung Galaxy Tab S10 Ultra
- Samsung Galaxy Tab S10 FE
- Samsung Galaxy Tab S9
- Samsung Galaxy Tab S9+
- Samsung Galaxy Tab S9 Ultra
Söz konusu güncelleme çok sayıda mobil cihazla test edilmeye başlansa da şu anda için yalnızca Galaxy S25 serisi kullanıcıları tarafından deneyimlenebiliyor. Önümüzdeki yıl daha fazla modelde kullanılabilir olacaktır.