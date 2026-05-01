Samsung’dan Sürpriz Hamle: Android 17’li Bilgisayarlar Geliyor!

Teknoloji dünyasında özellikle bilgisayar tarafını yakından ilgilendiren dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden Samsung’un Android 17 işletim sistemiyle çalışan bilgisayarlar geliştirmek için çalışmalara başladığı öne sürülüyor. İşte bu dikkat çekici iddianın ayrıntıları...

Sıradaki Samsung Galaxy Book Serisi Android 17 ile Gelebilir mi?

Samsung ile ilgili güvenilir bir sızıntı kaynağına göre Güney Koreli teknoloji devi, Android 17 tabanlı One UI 9 ile çalışan bir dizüstü bilgisayarlar üzerinde çalışıyor. Bu doğrultuda şirketin laptop kolu olan Galaxy Book serisinin yeni modellerinin Android tabanlı olabileceği belirtiliyor.

Bildiğiniz üzere Samsung, her yeni Galaxy Book serisinde genellikle giriş, orta ve amiral gemisi seviyesinde farklı modeller sunuyor. Android 17 tabanlı One UI 9’un ise tüm bu modellerde çalışacağı öne sürülüyor. Peki One UI 9 ne gibi özelliklere sahip?

One UI 9 Neler Sunuyor?

Samsung, şu anda Android 16 tabanlı One UI 8.5 güncellemesine odaklanmış durumda. One UI 9 ise henüz resmi olarak duyurulmadı. Ancak ortaya çıkan bilgilere göre yeni sürüm, cam benzeri şeffaf görsel efektler ve oldukça akıcı animasyonlarla gelecek. Yani Apple'ın iOS 26 ile kullanıma sunduğu Liquid Glass isimli tasarım diline benzerlik gösterecek.

Güncellemenin en dikkat çekici tarafı ise yapay zekâ özellikleri olacak. İddialara göre Samsung Internet tarayıcısına "Ask AI" isimli bir özellik eklenecek. Bu özellik sayesinde tek dokunuşla web sayfalarının özetini alabilecek, aynı zamanda içerikle ilgili sorular sorabileceksiniz. Ayrıca fotoğraflarda ışık ve renk dengesini otomatik olarak ayarlayan yapay zekâ destekli yenilikler de sunulacak.

Öte yandan telefon, tablet ve akıllı saatler arasında daha hızlı bir geçiş sunmak için ekosistem tarafında geliştirmeler yapılacak. Buna ek olarak pil performansını artırmak adına çeşitli optimizasyonların da güncellemeyle birlikte gelmesi bekleniyor.

One UI 9’un sunduğu özelliklerin markanın Android 17 tabanlı dizüstü bilgisayarlarında da yer alması bekleniyor. Bu da yeni Galaxy Book serisinin birçok yapay zekâ destekli özellikle birlikte geleceğine işaret ediyor.

Android Tabanlı Laptoplar Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung’un Android 17 tabanlı One UI 9 ile çalışan yeni Galaxy Book serisini ne zaman tanıtacağı şimdilik belli değil. Ancak cihazların yıl sonundan önce duyurulması bekleniyor. Bu doğrultuda yeni ürünlerin önümüzdeki haftalar veya aylarda kullanıcılarla buluşması muhtemel görünüyor.

Editörün Yorumu

Samsung’un Android tabanlı dizüstü bilgisayar fikri bana hem oldukça mantıklı hem de bir o kadar riskli geliyor. Android, yıllardır mobil tarafta oldukça başarılı. Bilgisayar tarafında nasıl bir performans sunacağı ise belirsiz. Eğer Samsung, Android 17 tabanlı One UI 9 ile iyi bir masaüstü deneyimi sunabilirse Windows’a bir alternatif oluşturabilir. Haliyle bilgisayar pazarındaki rekabeti de ciddi şekilde etkileyebilir. Şu an elimizdeki bilgiler oldukça sınırlı olduğu için tam olarak nasıl bir şeyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz ancak yine de heyecanlı olduğumu söyleyebilrim.