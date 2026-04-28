Samsung'dan Kritik Değişiklik! Galaxy S27 Resmen Uçacak

Samsung, işlemci tarafında önemli bir atılım yapmaya hazırlanıyor. Sektör kaynaklarından gelen bilgilere göre Güney Koreli teknoloji devi, Galaxy S27 serisinde kullanacağı Exynos 2700 ile performans ve verimlilik konusunda dikkat çekici bir ilerleme hedefliyor. İşte ayrıntılar...

Exynos 2700'nin Performansı Nasıl Olacak?

Samsung, her yıl yeni bir akıllı telefon serisi tanıtırken bir yandan da Exynos işlemcilerini geliştirmeye devam ediyor. Uzun süre düşük performans ve aşırı ısınma sorunlarıyla eleştirilen şirket, Galaxy S26 serisiyle birlikte bu algıyı büyük ölçüde değiştirmeyi başardı.

Nitekim seride kullanılan Exynos 2600, amiral gemisi seviyesinde dikkat çekici bir performans sunuyor. Ancak bu yonga setinin hâlâ geliştirilmeye açık bazı noktaları bulunuyor. Son iddialara göre Samsung, bu eksikleri gidermek için önemli bir adım atmaya hazırlanıyor.

Samsung, önümüzdeki yıl tanıtılması beklenen Galaxy S27 ve S27 Plus modellerinde kullanacağı Exynos 2700 ile ısı yönetimini ciddi şekilde iyileştirmeyi hedefliyor. Mevcut Exynos 2600’de Heat Path Block adı verilen bir yapı kullanılıyor. Bu sistemde yonga setine entegre edilen ısı yayıcı sayesinde ısı daha verimli şekilde dağıtılıyor.

Ancak Galaxy S26 Ultra’da yer alan ve Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Elite Gen 5, çok daha serin çalışan bir işlemci. Samsung da bu farkı kapatmak için Exynos 2700’de SBS adı verilen yeni bir tasarıma geçmeye hazırlanıyor.

SBS Tasarımı Nedir, Ne Gibi Avantajlar Sunacak?

Bu yeni tasarımda DRAM, Exynos 2600'daki gibi işlemcinin üstüne değil, yanına yerleştirilecek. Böylece donanımlar arasındaki veri iletişimini sağlayan sinyal yolu, daha da kısalacak. Bilindiği üzere sinyal yolu, donanımlar arasında veri alışverişi yapmayı sağlar. Bu yolun kısa olması, hem gecikmeyi azaltıyor hem de ısı olşumunu oldukça düşürüyor.

Ayrıca bileşenlerin yan yana yerleştirilmesi, soğutma sisteminin daha verimli çalışmasını da sağlıyor. Bu sistemin verimli çalışması sayesinde Samsung, işlemciyi daha yüksek saat hızlarında çalıştırabilecek. Bu da doğrudan daha yüksek performans anlamına geliyor.

Galaxy S27 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Exynos 2700'ün Galaxy S27 ile Galaxy S27 Plus modellerine güç vermesi bekleniyor. Galaxy S27 serisinin ise önümüzdeki yılın şubat ayında tanıtılması bekleniyor. Bu arada ailenin en güçlüsü olacak S27 Ultra'nın Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro işlemciden güç alması bekleniyor. Küçük bir ihtimal de olsa belki Exynos 2700 ile gelebilir. Bunu hep birlikte göreceğiz.

Editörün Yorumu

Samsung’un kendi telefonlarında uzun süredir Qualcomm yerine tamamen Exynos işlemcilere geçmek istediği bilinen bir gerçek. Bu noktada geriye kalan tek adım ise Ultra modelin de Exynos’a geçmesi. Şirketin önümüzdeki yıllarda bu adımı atacağını düşünüyorum. Ancak bunun öncesinde Exynos yonga setlerini çok daha iyi bir seviyeye getirmesi gerekiyor. Bu arada bu son gelişmeyle birlikte Galaxy S27 ve S27 Plus modelleri için beklentimin arttığını da söyleyebilirim.