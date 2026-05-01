Dünyanın Gözü Bu Oyunda! Bir Kez Daha Listeleri Altüst Etti

Kraken Express'in yeni korsan temalı oyunu Windrose, Nisan ayının ortasında piyasaya sürüldü. Karakter özelleştirme, dövüş stili ve daha birçok konuda oyunculara geniş bir seçenek yelpazesi sunan yapım ilk haftadan önemli bir başarının altına imza attı. Ulaşılan satış miktarı ile zaten oyun pazarında kalıcı bir yer edinmeyi amaçladığını gösteren geliştirici, şimdi de önceki duyuruda belirttiği sayının daha da üzerine çıktı.

Windrose Ne Kadar Satıldı?

Kraken Express ve PocketPair tarafından yapılan yeni duyuruya göre Windrose, piyasaya sürülmesinden sonra sadece iki hafta içinde 1,5 milyon satış miktarına ulaştı. İlk haftanın sonunda bu miktarın 1 milyon olduğunu göz önünde bulundurursak ilerleyen süreçte oyunun daha da fazla satılabileceğini söylemek mümkün.

Windrose'un Başarısının Sırrı Nedir?

Windrose'un bu kadar çok satılmasının arkasında elbette başarılı bir pazarlama süreci yönetmesi bulunuyor. Oyun piyasaya sürülmeden önce bir demo yayınlandı ve bu demo, oyuncuların fazlasıyla dikkatini çekti. Doğal olarak oyuncular da Windrose'u iste listesine ekledi. Yani oyun çıktığında o kitle sıfırdan oluşmadı. Zaten oyunu bekleyen bir kitle vardı.

Oyunun arkasındaki ekip, bu mevcut oyuncu kitlesinin üzerine nasıl katarak ilerleyebileceğine odaklandı. Yayınlanan güncellemelerle oyuncuların memnuniyetini kazanan geliştiriciler, bunu aynı şekilde sürdürecek gibi görünüyor. Tabii, uzun zamandır kusursuz bir korsan temalı oyun beklentisi olduğunu da göz ardı etmemek gerek. Bu yapım bir noktada oyuncular için o önemli boşluğu da doldurdu.

Windrose Nasıl Bir Oyun?

Tek başınıza ya da sekiz arkadaşa kadar çevrim içi olarak oynayabileyeceğiniz Windrose, inşa etme ve hayatta kalma türlerini birleştiren korsan temalı oyunlar arasında yer alıyor. Oyunda çeşitli kaynaklar topluyor, bunlarla ekipman üretiyor, kendi üssünüzü kuruyor ve zorlu düşmanlara karşı mücadele veriyorsunuz. Yalnızca kara odaklı değil, denizde de savaşlar yapılabiliyor. Hatta hem uzaktan hem yakından savaşmanızı mümkün kılıyor.

Windrose'un Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 7 2700X

RAM: 16 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1080 Ti / AMD Radeon RX 6800

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 30 GB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Windrose, ilk piyasaya sürüldüğü günden bu yana benim de arada sırada oynadığım oyunlar arasında. Bu elde edilen başarıyı ise geliştiricilerin oyuncu topluluğu ile çok güçlü bir bağ kurmasına bağlıyorum. Oyuncuların taleplerine gerçekten de karşılık verildiğini görebiliyorum ki bence bu zaten bir oyunu başarılı yapan temel unsurlardan biri.