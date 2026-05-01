Gigabyte 32 İnç OLED Ekranlı Oyun Monitörünü Tanıttı! 240 Hz Ekran Yenileme Hızına Sahip

Gigabyte, yeni 4K QD-OLED oyuncu monitörü MO32U24 modelini piyasaya sürdü. 32 inçlik ekranı ve 240 Hz yenileme hızıyla dikkat çeken bu monitör, oyunculara akıcı ve üst düzey bir görsel kalite vaat ediyor. Peki, teknik donanımlarıyla dikkat çeken cihazın, diğer özellikleri neler? Gelin, yakından bakalım.

Gigabyte MO32U24 Oyun Monitörünün Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu : 32 inç

: 32 inç Ekran Çözünürlüğü : 4K

: 4K Panel Teknolojisi : QD-OLED

: QD-OLED Ekran Yenileme Hızı : 240 Hz

: 240 Hz Ekran Tepki Süresi : 0.03 ms

: 0.03 ms Ekran Parlaklılığı : 1000 nit

: 1000 nit Renk Desteği : 10-bit

: 10-bit Renk Gamı : DCI-P3 %99

: DCI-P3 %99 Portlar: 2 x HDMI 2.1, 1 x DP, 3 x USB 3.2, 1 x USB-C ve 1 x kulaklık girişi

Gigabyte MO32U24 Oyun Monitörünün Ekran Özellikleri Neler?

Monitör, QD-QLED bir panel ile geliyor. 4K UHD çözünürlük sunan bu ekran, 10 bit renk derinliğine sahip. Ayrıca cihaz, DCI-P3 renk gamının %99'unu kapsayarak gerçeğe en yakın renkleri kullanıcılara sunuyor.

Cihazda görsel kaliteyi artırmak için, HyperNits teknolojisi kullanılmış. HyperNits, OLED monitörlerin parklaklığı artırmak için geliştirilmiş yapay zeka destekli bir görüntüleme teknolojisidir. HDR Peak 1000 ve VESA Display True Black 500 teknolojileriyle birleşen bu sistem sayesinde cihaz tepe noktada 1000 nit parlaklığa ulaşarak, parlak alanlarda monitör kullanımı kolaylaştırırken, karanlık sahnelerde ise kusursuz derinlik ve kontrast vaat ediyor.

Gigabyte MO32U24'in ekran yüzeyinde ise Advanced ObsidianShield film kullanılmış. Samsung'un "QuantumBlack" teknolojisinin Gigabyte'daki karşlığı olan bu teknoloji sayesinde ekran çizilme direnci 2H seviyesindn 3H'ye çıkarılmış. Böylece günlük kullanımda veya temizlikte oluşacabilecek çizilmelere karşı dayanıklılık 2,5 kat artırılmış. Ayrıca bu teknolojiyle beraber, ekrandaki yansımalar azaltılarak kullanıcının görüş konforu da iyileştiriliyor.

Şirket, monitöründe hız arayan rekabetçi oyuncuları da unutmamış. Cihaz, 240 Hz yenileme hızı ve 0.03 ms tepki süresi ile PUBG, Valorant ve CS2 gibi rekabetçi oyunlar ani ve hızlı tepkiler vermenize olanak tanıyor. Ayrıca ekran ve hareket bulanıklığıda en aza indirilerek, FPS oyunlarındaki aksiyonun arttığı anlarda rakiplerinizin bir adım önüne geçiyorsunuz.

Monitörde akıcı ve takılmasız bir oyun deneyimi içinde NVDIA G-Sync ve AMD FreeSync Premium Pro uyumluluğu bir arada kullanılıyor. VESA ClearMR 13000 sertifikasıyla da desteklenen ekran, görüntü yırtılmalarını engelleyerek, ekran kartınızın ürettiği görüntüyü sorunsuz şekilde kullanıcıya yansıtıyor.

Şirketin, oyunculara sunduğu özellikler sadece yüksek yenileme hızıyla sınırlı değil. Gigabyte, cihazı oyunculara özel taktiksel özelliklerle donatılmış. Bunlardan biri olan Tactical Switch 2.0 sayesinnde oyuncular ihtiyaç duydukları anda tek tuşla çözünürlüğü anında değiştirebiliyorlar. Ultra Clear teknolojisiyle ise hareket bulanıklığı daha da azaltılarak, ekrandaki görüntünün her sahnede daha net kalmasını sağlanıyor. Ayrıca, Night Vision teknolojisiyle, oyunşarda karanlık köşlere saklanan düşmanları kolayca tespit edebiliyorsunuz.

Gigabyte MO32U24 Oyun Monitörünün Göz Sağlığı ve Ekran Koruma Özellikleri Neler?

Bilindiği üzere OLED panellerin en büyük dezavantajı yanma riskidir. Şirket bu riski, yapay zeka destekli AI OLED Care teknolojisi ile en aza indiriyor. Buna ek olarak cihazda ısınmaya karşı gelişmiş bir termal soğutma sistemi kullanılmış. Bu sayede monitörün, en yoğun kullanımlarda bile serin ve stabil kalması sağlanıyor. Ayrıca, Gigabyte paneline olan güvenini göstermek adına ekran yanmasını da kapsayan 3 yıllık bir garanti süresi sunuyor.

Şirket, uzun kullanımlarda kullanıcının göz sağlığını koruyan teknolojileri de monitöre eklemeyi unutmamış. Monitör, OLED VRR Anti-Flicker teknolojisiyle ekran titreşimlerinin önüne geçiyor. Düşük mavi ışık sertifikasıyla da göz yorgunluğunu ciddi oranda düşürüyor.

Gigabyte MO32U24 Oyun Monitöründe Hoparlör Var mı?

Evet. Cihazda, kasaya entegre edilmiş iki adet 5W'lık stereo hoparlör bulunuyor.

Gigabyte MO32U24 Oyun Monitörünün Bağlantı Seçenekleri Neler?

Gigabyte MO32U24, bağlantı seçenekleri konusunda da kullanıcıların beklentilerini fazlasıyla karşılıyor. Cihazda, iki adet HDMI 2.1, 1 adet DP, 1 adet USB-C, 3 adet USB 3.2 portları ve 1 adet kulaklık girişi bulunuyor.

Gigabyte MO32U24 Türkiye'de Satılacak mı?

Gigabyte MO32U24, şu an için Avrupa pazarında satışa sunuldu.Şşirket tarafından cihazın Türkiye'de ne zaman satışa sunulacağı hakkında ise henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak, şirketin birçok oyun monitörü ülkemizde aktif olarak satılıyor. Bu sebeple, monitörün önümüzdeki aylarda ülkemizde satışa sunulacağını tahmin ediyoruz.

Gigabyte MO32U24 Fiyatı Ne Kadar?

Gigabyte MO32U24, Avrupa pazarı için 850 euro'luk bir fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 45 bin 178 TL'ye tekabül ediyor. Monitör eğer ülkemizde satışa sunulursa, ek vergilerle birlikte fiyatının 55-65 bin TL bandında olacağını tahmin ediyoruz. Monitörün Türkiye fiyatının açıklanmamasından dolayı söylediğimiz fiyatların birer tahmin olduğu hatırlatalım.

Editörün Yorumu

Oyun monitörü kullanan biri olarak, Gigabyte MO32U24 oyun monitörünün sunduğu özellikleri beğendiğimi itiraf etmeliyim. 240 Hz OLED ekran monirötün en güçlü taraflarından. Ancak cihazın, 0.03 ms tepki süresiyle rakiplerinin biraz gerisinde kaldığını da söylemeliyim. Fiyat noktasında ise cihaz, Avrupa pazarı için bile yüksek bir etikete sahip. Bunu artan hammadde ve maliyetleri bağlasak bile monitörün fiyatı yüksek kalıyor. Eğer monitör bu fiyatlandırma ile çıkış yaparsa tercih noktasında rakiplerin göre geride kalabilir. Ayrıca cihazın Türkiye fiyatı henüz açıklanmasa da ülkemizdeki yüksek döviz kurları ve ek vergilerle birlikte fiyatının üst düzey olacağını ön görmek zor değil.