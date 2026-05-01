vivo'nun Uygun Fiyatlı Telefonu Ortaya Çıktı! İşlemcisi Güçlü

vivo'nun yakında piyasaya süreceği Y31s 5G için geri sayım başladı. Akıllı telefon kısa süre önemli bir sertifika aldı. Bu gelişme cihazın çok yakında tanıtılacağını gösteriyor. İşte merak edilen detaylar!

vivo Y31s 5G Bluetooth SIG Sertifikası Aldı

vivo Y31s 5G kısa bir süre önce V2614 model numarasıyla Bluetooth SIG sertifikası aldı. Maalesef bu sertifika cihazın teknik özellikleriyle ilgili bir detayı ortaya koymuyor. Fakat çok yakında tanıtılacağına dair sinyaller veriyor diyebiliriz.

vivo Y31s 5G Özellikleri Neler Olacak?

vivo Y31s 5G'nin özelliklerine dair şu ana dek bir detay paylaşılmadı. Fakat burada geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan vivo Y29s 5G üzerinden bazı tahminlerde bulunabiliriz. Bilindiği üzere cihazda 6,74 inçlik, 90Hz yenileme hızı ve 720 x 1600 piksel çözünürlük sunan IPS LCD bir panel tercih edilmişti. Bu kapsamda yeni modelin de benzer bir ekran deneyimi sunacağını söyleyebiliriz.

Akıllı telefonda Mediatek Dimensity 6300 işlemcisi kullanılmıştı. 4 nm mimariye sahip bu yonga seti 5 nm tabanlı işlemcilere kıyasla daha az ısınıyor ve daha yüksek performans sergiliyor.

Donanımın oyun performansına baktığımızdaysa söz konusu işlemciyi çalıştıran realme C85 üzerinden yapılan testlerde Call of Duty Mobile'ın 60 FPS seviyelerinde akıcı bir şekilde oynanabildiğini görüyoruz. Yani mobil pazardaki oyunları herhangi bir sorun olmadan oynayabiliyorsunuz. Bunları dikkate alarak yaklaşan vivo Y31s 5G'nin de oyunları sorunsuz ve akıcı bir şekilde çalıştırabileceğini söyleyebiliriz.

Bir önceki modelde 50 megapiksel ana kamera, 0,08 megapiksel yardımcı sensör ve 5 megapiksel selfie kamerası yer alıyordu. Yeni modelde yardımcı sensörün çözünürlüğünün artması ihtimaller dahilinde. Fakat ana kameranın muhtemelen aynı kalacağını belirtelim.

Cihazda 15W hızında şarj olabilen 5.500 mAh kapasiteli bir pil bulunuyor. Yeni modelde ise çok yüksek ihtimalle batarya kapasitesinin 6.000 mAh veya daha üzerine çıkarılması bekleniyor.

vivo Y31s 5G Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

vivo Y29s 5G geçtiğimiz yılın mart ayında kullanıcılara sunulmuştu. Bu kapsamda vivo Y31s 5G'nin önümüzdeki birkaç ay içerisinde veya en geç yaz aylarında vitrine çıkacağını söyleyebiliriz.

Çinli marka vivo Y29s 5G'yi halihazırda ülkemizde satıyor. Bu nedenle yeni modelin de çok büyük ihtimalle Türkiye pazarına gelmesi bekleniyor. Tabii yine de şirketin açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

vivo Y31s 5G Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo Y29s 5G’yi çeşitli e-ticaret platformlarında 14.999 TL’den başlayan fiyatlarla bulabiliyorsunuz. Y31s 5G’nin işlemci gibi detaylarda selefinden daha güçlü olacağını göz önünde bulundurduğumuzda çok yüksek ihtimalle 15.999 TL seviyelerinde bir fiyatla satılacağını söyleyebiliriz.

Editörün Yorumu

vivo Y31s 5G ile ilgili şu an için çok fazla detay bulunmasa da selefinden daha güçlü olacağını düşünüyorum. Özellikle pil tarafında büyük bir artış bekliyorum. İşlemcisinin de bir önceki modelden daha iyi bir oyun deneyimi sunacağını söyleyebilirim.