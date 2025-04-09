Samsung ve Apple Bu Tarz Kameralardan Uzak Durma Kararı Aldı

Samsung'un ilk defa Galaxy Z Fold3 modelinde kullandığı günden itibaren çıtayı arşa çıkarttığı ekran altı kamera (UDC) teknolojisi oldukça iddialıydı ama son gelen bilgiler gösteriyor ki ne Samsung'un kendisi ne de diğer bir telefon devi olan Apple bu sistemle devam etmek istiyor. Gelecekte böyle bir teknolojinin yeri yok.

UDC Trendini Samsung Başlattı ama Devam Etmiyor

Samsung'un gelecekteki katlanabilir modellerinde artık bu teknolojiyi kullanma ihtimali oldukça düşük. Nedeni ise oldukça net: Ekran altı kameralar hâlâ fiyat-performans açısından tatmin edici seviyede değil. Özellikle üretim maliyetlerinin düşmemesi ve kamera kalitesinin geleneksel çözümlerle yarışamaması, bu teknolojiyi rafa kaldırmaya zorluyor.

Apple cephesi de benzer bir yolda ilerliyor gibi. Şirketin 2027 ya da 2028'de tanıtması beklenen katlanabilir iPad'inde UDC teknolojisini kullanacağı konuşuluyordu. Ancak iddialara göre Apple da bu planı rafa kaldırmış durumda.

Kamerayı Saklamak Aşırı Pahalıya Patlıyor

Son dönemlerde ABD Başkanı Donald Trump tarafından uygulamaya konulan yeni ticaret tarifeleri, özellikle Apple gibi küresel firmaları zora sokmuş durumda. CNBC'ye göre Apple, bu ekonomik baskılar sonrası dünyanın en değerli halka açık şirketi unvanını Microsoft'a kaptırdı.

Trump'ın tarifelerinden bir nebze olsun kaçmak ve rahat bir nefes almak isteyen şirket, üretimini Çin'den alıp Brezilya'ya kaydırmak niyetinde. Zira Çin'e uygulanan gümrük tarifesi %104 oranında iken Brezilya'da bu oran yalnızca %10.

Hal böyle olunca, zaten kullanıcılar tarafından çok da rağbet görmeyen bir teknolojiye yatırım yapmak firmalar için oldukça gereksiz bir konuma çıkıyor.

Hem tüketicilerin UDC konusunda net bir beklenti içinde olmaması, hem de bu teknolojinin fiyatları yükseltme riski taşıması, Samsung ve Apple gibi devleri daha geleneksel çözümler aramaya itti. Şimdilik bu alanda Nubia gibi markalar çalışıyor ancak görünen o ki UDC yakın zamanda diğer üreticilerin tercih alanına girmeyecek.