Samsung Şimdi de Arabaları Kuşatmaya Geliyor! Rakiplerini Şaşırttı

Apple'ın CarPlay'i ve Google'ın Android Auto'su, akıllı telefonları arabaların ekranına taşıma konusunda uzun zamandır zirvede yer alıyor. Ancak şimdi bu alana yeni bir rakip dahil oldu: Samsung Auto.

İlk etapta sadece Çin'de kullanıma sunulan bu platform, yakın zamanda tüm dünyada durdurulmasına karar verilen One UI 7 güncellemesiyle birlikte Samsung cihazlara giriş yaptı.

Audi ve BMW Modellerinde Çalışıyor

9to5Google'ın uygulamayı ABD'de bir Galaxy S25 Ultra'ya yan yükleyerek test etmesi ve detaylarını ortaya çıkarmasından önce bir Reddit kullanıcısı uygulamanın varlığını fark etmişti. Samsung Auto'nun ekranında navigasyon, müzik kontrolü ve widget'lar öne çıkıyor. CarPlay'de olduğu gibi, ekranın bir köşesine dört uygulama dikey olarak dizilmiş.

Şimdilik için yalnızca Baidu CarLife+ ya da ICCOA CarLink gibi Çin'e özel bağlantı protokollerini destekliyor. Yani sadece Çin'de satılan araçlarda kullanılabiliyor.

Yine de desteklediği araç listesine baktığımızda epey geniş bir yelpaze görüyoruz. Uygulama, Audi ve BMW gibi büyük markaların Çin'e özel modellerinde çalışıyor. Arayüz tarafında da pek yabancılık hissedilmiyor çünkü tasarım dili, Android Auto ve CarPlay'e neredeyse birebir benziyor.

Mesajda Adres Varsa Otomatik Alıyor

Samsung Auto, Apple CarPlay'e benziyor olsa da kendine has yetenekleri de yok değil. Örneğin hızlı navigasyon özelliği sayesinde telefonda başlatılan bir rotayı, arabanın ekranına aktarıyor veya tam tersini yapma imkânı sunuyor. Yani navigasyon deneyimi oldukça esnek.

Bitmedi. Bir mesaj alırsanız ve bu mesajda bir adres bilgisi varsa uygulama otomatik olarak adresi alıp mevcut rotanızda güncelleme yapıyor. Arabayı kenara çekip adres yazma veya daha fenası, sürerken tek elle yazmaya çalışma derdi bitiyor.

Adres tanıma özelliği de yine Çin'e özel bazı uygulamalarla uyumlu çalışıyor. Araç içinde kullanılınca ekranda bir kısayol tuşu gösteriyor. Bu sayede tıklayıp adresi direkt navigasyona aktarabiliyorsunuz.

Global Pazara Gelir Mi?

Samsung Auto'nun Çin dışına açılıp açılmayacağı henüz belli değil. Ancak mevcut bağlantı standartlarının dünya genelinde yaygın olmaması, kısa vadede küresel lansmanı pek olası değil Hem araç üreticilerinin, hem de Samsung'un yazılım tarafında ciddi değişiklikler yapması gerekebilir.